İran destekli güçlerden sürpriz misilleme sözleri! Hudeyde Limanı saldırısı cezasız kalmayacak

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Ağustos 2024 20:10 - Güncelleme: 29 Ağustos 2024 21:02 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Henniye ve Fuad Şükr’ün süikastı sonrası intikam yemini eden İran destekli Husiler, İsrail'in temmuz ayında ülkenin batısındaki Hudeyde Limanına düzenlediği saldırıya misilleme hazırlıklarının sürdüğünü ve zamanlamanın Tel Aviv yönetimi için sürpriz olacağını belirtti.