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İran destekli güçlerden sürpriz misilleme sözleri! Hudeyde Limanı saldırısı cezasız kalmayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran destekli güçlerden sürpriz misilleme sözleri! Hudeyde Limanı saldırısı cezasız kalmayacak

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları aralıksız devam ediyor. Henniye ve Fuad Şükr’ün süikastı sonrası intikam yemini eden İran destekli Husiler, İsrail'in temmuz ayında ülkenin batısındaki Hudeyde Limanına düzenlediği saldırıya misilleme hazırlıklarının sürdüğünü ve zamanlamanın Tel Aviv yönetimi için sürpriz olacağını belirtti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, Husilere bağlı El-Mesire televizyonundaki konuşmasında İsrail'e düzenlenecek misillemeyle ilgili açıklamada bulundu.

''DÜŞMAN İÇİN SÜRPİZ OLACAK''

"İsrail'e karşılık vermek için hazırlıklar sürüyor ve zamanlama düşman için sürpriz olacak." diyen Husi, misillemeye önem vermekle birlikte asıl dikkat ettikleri hususun, operasyonel performanslarını daha ileri düzeye taşımak olduğunun altını çizdi.

Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarına ilişkin de konuşan Husi, bu hafta Yunan gemisi MV Sounion da dahil olmak üzere nitelikli saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

İran destekli güçlerden sürpriz misilleme sözleri! Hudeyde Limanı saldırısı cezasız kalmayacak - 1. Resim

OPERASYONLAR SÜRECEK

"Operasyonlarını" etkili bir şekilde sürdüreceklerini kaydeden Husi, "düşmanlarla bağlantısı olan gemilerin sayısının azalması nedeniyle Kızıldeniz'de nadiren gemi avlar hale geldiklerini" dile getirdi.

TEL AVİV: GÜVENLİ OLMAYAN BÖLGE

Yemen'deki Husiler 19 Temmuz'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv'e insansız hava aracıyla saldırı düzenlemiş ve "Tel Aviv'i güvenli olmayan bölge" ilan etmişti.

HUBEYDE LİMANI’NDA KAYIPLAR YAŞANDI

Bunun üzerine İsrail ordusu, 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı'nda İran destekli Husilerin askeri hedeflerine hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 9 kişi ölmüş, 89 kişi de yaralanmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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