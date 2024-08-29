Çin'den İsrail'in Batı Şeria saldırılarına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, Gazze'den sonra Batı Şeria'ya da saldırı başlatan İsrail'e tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Çin'in gerilimi tırmandıracak eylemleri kınadığı belirtildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'deki katliamlarına tepki gösterdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, sivilleri öldürülmesi kınandı.

Çin tarafından, gerilimin artmasına neden olan eylemlere karşı harekete geçilmesi gerektiği belirtildi.

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarına tepki gösteren Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan "Çin, gerilimi tırmandıran eylemlere karşı çıkmakta ve sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır" açıklaması yapıldı.