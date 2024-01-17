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    İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey ismi Ali Cavdanfe'ye suikast!

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    İran Devrim Muhafızları Ordusu, geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırılarına karşılık önce Erbil'deki ABD üslerini, sonra Irak ve Pakistan'daki örgütleri vurmuştu. İran’ın bu saldırılarına Pakistan'dan sarsıcı bir karşılık geldi. İran'ın Pakistan sınırında Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hüseyin Ali Cavdanfer uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybetti.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey ismi Ali Cavdanfe&#039;ye suikast!
    Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan ve Belucistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu mensubu Albay Hüseyin Ali Cavdanfer, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Sistan ve Belucistan eyaletinin Rask bölgesinde Ceyş'ul Adl örgütü ile gün içerisinde çatışmalar yaşanırken, Albay Cavdanfer’in devriye görevinden dönerken kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü belirtildi.

    İRAN DÜN PAKİSTAN’A FÜZE VE İHA SALDIRISI DÜZENLEMİŞTİ

    İran, dün sınır bölgesinde güvenlik güçlerini hedef alan Ceyşu'l Adl isimli örgütün Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesindeki 2 üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

    Pakistan Dışişleri Bakanlığı, hava saldırısında 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 çocuğun da yaralandığını açıklamıştı. Pakistan, saldırıyı “egemenlik ihlali” olarak gördüğünü aktarmış ve saldırı hakkında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne şikayette bulunacağını duyurmuştu. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, daha sonra Tahran Büyükelçisi Muhammad Mudassir Tipu’yu geri çağırma kararı aldığını duyurmuştu.

    İRAN, SURİYE VE IRAK’I DA VURMUŞTU

    İran, Pakistan’dan önce ise Irak ve Suriye'ye hava saldırıları düzenlemiş, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin, Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentinde ise İsrail dış istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı olduğu belirtilen karargahın balistik füzelerle hedef alındığını duyurmuştu.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    İranDevrim MuhafızlarıSuikast
    Haberler > Dünya > İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun üst düzey ismi Ali Cavdanfe'ye suikast!
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