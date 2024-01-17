İran'ın saldırısı son noktayı koydu: Pakistan Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

17 Ocak 2024 16:51 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 16:53

İran'ın Pakistan topraklarına yaptığı saldırı sonucu bölgede tansiyon yükseldi. Ceyşü'l-Adl örgütünün karargahlarını hedef aldığını iddia eden İran'ın çocukların ölümüne sebep olduğu saldırı Pakistan tarafından şiddetle kınanarak diplomatik ilişkileri duraklatma kararı aldı.

'SORUMULULUK İRAN'INDIR'

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Mümtaz Zehra Beluç, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, dün gece İran tarafından Pakistan'ın egemenliğinin sebepsiz ve bariz bir şekilde ihlal edilmesinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerinin ihlali olduğunu ifade etti.

Beluç, bu yasa dışı eylemin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğuna ve hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığına işaret ederek, "Pakistan bu yasa dışı eyleme karşılık verme hakkını saklı tutuyor. Ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğu doğrudan İran'a ait olacak." diye konuştu.

Bu mesajın İran hükümetine iletildiğini dile getiren Beluç, "Pakistan'ın, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı aldığını ve şu anda İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini kendilerine bildirdik." dedi.

DİPLOIMATİK İLİŞKİLERE KET VURULDU

Beluç, gelecek günlerde Pakistan ve İran arasında devam eden ya da planlanan tüm üst düzey ziyaretlerin askıya alındığını kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti.

Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edilmişti.