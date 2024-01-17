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    İran'ın saldırısı son noktayı koydu: Pakistan Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mümtaz Zehra Beluç, İran'ın sebepsiz yere Pakistan'ın egemenliğini ihlal etmesinin ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdıklarını ve tüm üst düzey ziyaretlerin iptal edildiğini bildirdi.

    İran&#039;ın saldırısı son noktayı koydu: Pakistan Tahran Büyükelçisi&#039;ni geri çağırdı
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İran'ın Pakistan topraklarına yaptığı saldırı sonucu bölgede tansiyon yükseldi. Ceyşü'l-Adl örgütünün karargahlarını hedef aldığını iddia eden İran'ın çocukların ölümüne sebep olduğu saldırı Pakistan tarafından şiddetle kınanarak diplomatik ilişkileri duraklatma kararı aldı.

    'SORUMULULUK İRAN'INDIR'

    Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcü Mümtaz Zehra Beluç, başkent İslamabad'da yaptığı açıklamada, dün gece İran tarafından Pakistan'ın egemenliğinin sebepsiz ve bariz bir şekilde ihlal edilmesinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin amaç ve ilkelerinin ihlali olduğunu ifade etti.

    Beluç, bu yasa dışı eylemin hiçbir şekilde kabul edilemez olduğuna ve hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığına işaret ederek, "Pakistan bu yasa dışı eyleme karşılık verme hakkını saklı tutuyor. Ortaya çıkacak sonuçların sorumluluğu doğrudan İran'a ait olacak." diye konuştu.

    İran'ın saldırısı son noktayı koydu: Pakistan Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

    Bu mesajın İran hükümetine iletildiğini dile getiren Beluç, "Pakistan'ın, Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırma kararı aldığını ve şu anda İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisi'nin de bir süre geri dönmeyebileceğini kendilerine bildirdik." dedi.

    DİPLOIMATİK İLİŞKİLERE KET VURULDU

    Beluç, gelecek günlerde Pakistan ve İran arasında devam eden ya da planlanan tüm üst düzey ziyaretlerin askıya alındığını kaydetti.

    Pakistan Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada, ülkenin hava sahasının İran tarafından sebepsiz yere ihlal edilmesi şiddetle kınanarak, saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 3 kız çocuğunun yaralandığı belirtilmişti.

    İran'ın saldırısı son noktayı koydu: Pakistan Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı

    Açıklamada, Pakistan'ın egemenliğinin bu şekilde ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğu ve ciddi sonuçlar doğurabileceği ifade edilmişti.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Pakistanİran
    Haberler > Dünya > İran'ın saldırısı son noktayı koydu: Pakistan Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
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