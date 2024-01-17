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    Irak, İran'ı BM'ye şikayet etti: 'Masum sivilleri katlettiler'

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İran'ın çevresine gelişigüzel bombalamaları bitmek bilmiyor. Irak'ın Erbil kentini vuran İran, 4 sivilin ölümüne sebep olmuştu. Irak ise İran'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti, "Masum sivilleri öldürdüler" dedi.

    Irak, İran&#039;ı BM&#039;ye şikayet etti: &#039;Masum sivilleri katlettiler&#039;
    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Irak hükümeti, İran'ı, Erbil'e düzenlediği balistik füze saldırılarından dolayı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Birleşmiş Milletlere (BM) şikayet etti.

    SİVİLLERİ HEDEF ALIYORLAR

    Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İran'ın, Erbil şehrini hedef alan ve masum sivillerin ölümüne, başkalarının yaralanmasına ve kamu ve özel mülkiyete zarar vermesine yol açan füze saldırısıyla ilgili olarak BMGK ve BM'ye şikayette bulunuldu." ifadesi kullanıldı.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun önceki gece Erbil'deki birçok sivil yerleşim birimine çok sayıda balistik füzeyle gerçekleştirdiği saldırılarda 4 sivilin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını bildirmişti.

    Irak, İran'ı BM'ye şikayet etti: 'Masum sivilleri katlettiler'

    İRAN'DAN 'MOSSAD' BAHANESİ

    İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Suriye topraklarındaki terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflerin yanı sıra Erbil'de İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın karargahının balistik füzelerle hedef alındığı öne sürülmüştü.

    IKBY'den yapılan açıklamada ise "Maalesef daima asılsız gerekçelerle Erbil'e yönelik saldırılar düzenlenmiştir." ifadesi kullanılmış ve saldırıların Irak ve IKBY'nin "egemenliğinin açık bir ihlali" olduğu vurgulanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İranIrak
    Haberler > Dünya > Irak, İran'ı BM'ye şikayet etti: 'Masum sivilleri katlettiler'
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