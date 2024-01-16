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    İran'dan Pakistan'a drone ve füze saldırısı

    Kaynak: Reuters / Düzenleyen:

    İran, Beluci militan grubunun Pakistan'daki üslerine füze ve drone saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

    İran&#039;dan Pakistan&#039;a drone ve füze saldırısı
    Dünya Haberleri  / Reuters

    İran Devrim Muhafızları, Irak ve Suriye'deki hedeflere füzelerle saldırmasından bir gün sonra, Beluci militan grubu Ceyş el Adl'ın Pakistan'daki iki üssünü hedef aldı.

    Militan grup daha önce de Pakistan sınırındaki İran güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemişti.

    İran devlet medyası, ayrıntıya girmeden, "Bu üsler füzeler ve insansız hava araçları tarafından vuruldu ve yok edildi" diye bildirdi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Reuters
    İranPakistan
    Haberler > Dünya > İran'dan Pakistan'a drone ve füze saldırısı
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