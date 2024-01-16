İran'dan Pakistan'a drone ve füze saldırısı

16 Ocak 2024 21:57 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 22:07

İran Devrim Muhafızları, Irak ve Suriye'deki hedeflere füzelerle saldırmasından bir gün sonra, Beluci militan grubu Ceyş el Adl'ın Pakistan'daki iki üssünü hedef aldı.

Militan grup daha önce de Pakistan sınırındaki İran güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemişti.

İran devlet medyası, ayrıntıya girmeden, "Bu üsler füzeler ve insansız hava araçları tarafından vuruldu ve yok edildi" diye bildirdi.