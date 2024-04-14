İran fena rezil oldu! İsrail'i vurmak için yolladığı İHA elektrik tellerine takıldı

İran'ın dün gece saatlerinde İsrail'e yönelik başlattığı operasyonda kullandığı füzelerden bazıları Irak'a düştü. Bir İHA'nın elektrik tellerine takılması ise dikkat çekti.

İsrail ordusu, dün gece saatlerinde İran'ın İsrail'e 100'ü balistik füze olmak üzere yaklaşık 290 füze ve kamikaze insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını bildirdi.

İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi. İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.

FÜZELERDEN BAZILARI IRAK'A DÜŞTÜ

Öte yandan, İran'ın İsrail'e saldırdığı füzelerden bazıları ise Irak'a düştü. Erbil'in Revandiz kasabasına düşen söz konusu füzelerin fotoğrafları da ortaya çıkarken bir İHA'nın elektrik tellerine takıldığı görüntü ise dikkat çekti.