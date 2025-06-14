İran ordusuna kayıplar artıyor! İsrail saldırısında iki general öldü

İsrail’in İran’a yönelik düzenlediği son hava saldırılarında, İran ordusunun iki üst düzey isminin öldüğü resmi olarak doğrulandı.

İran Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Başkanı General Gholam Reza Mehrabi ile Operasyon Şefi Yardımcısı General Mehdi Rabbani’nin saldırılarda hayatını kaybettiği açıklandı.

Askeri kaynaklara göre saldırı, İran’ın iç kesimlerinde bulunan stratejik bir karargâha yönelik düzenlendi.

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programına yönelik saldırıların yanı sıra askeri karar alma mekanizmalarını hedef aldı.

İran Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "General Gholam Reza Mehrabi ve General Mehdi Rabbani, görev başındayken İsrail’in hain saldırısında ölüdürlmüştür. Bu kayıplar, İran’ın direniş azmini daha da güçlendirecektir" ifadeleri kullanıldı.

İran Genelkurmay Başkanlığı'nın iki genelkurmay başkan yardımcısı İsrail saldırılarında öldürüldü,

NELER OLDU?

İran, İsrail'in saldırılarına karşılık Tel Aviv'e yeni dalga balistik füze saldırıları başlatırken Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Ahmed Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü sürece devam edeceğini açıkladı.

İran medyası, İsrail'e yönelik yeni füze saldırılarının yerel saat 01.20'de Tahran ve Kirmanşah'tan başladığını duyurdu.

İran devlet televizyonunda Tel Aviv'e isabet eden füzelerin görüntüleri yayımlandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Vahidi, İsrail'e karşı operasyonların gerekli görüldüğü müddetçe devam edeceğini bildirdi.

İSRAİL, İRAN'A SALDIRILARINDA FORDO VE NATANZ NÜKLEER TESİSLERİNİ HEDEF ALDI

Mehr Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan "Sadık Vaat-3" operasyonuna ilişkin ikinci yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, İran'a yönelik saldırının çıkış noktası olan askeri üslerin ve askeri ekipmanların üretildiği sanayi merkezleri ve diğer askeri hedeflerin başarıyla hedef alındığı öne sürüldü.

Uydu görüntüleri ve istihbarat dinlemelerine göre onlarca balistik füzenin stratejik hedeflere isabet ettiğine dikkat çekilen açıklamada. İsrail'in engelleme çabalarına rağmen, İran'ın yoğun füze saldırı dalgalarına karşı koyamadığı iddia edildi.