Hüseyin Selami kimdir, öldü mü? İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı

İsrail’in iran’a düzenlediği hava saldırılarında, İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiği öne sürüldü. Saldırılar, İran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey askeri liderlerini hedef alırken Hüseyin Selami öldü mü haberleri sonrası İran Devrim Muhafızları Ordusu yazılı bir açıklama yayınladı.

İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava operasyonu ile Tahran ve diğer şehirlerdeki nükleer tesisler ile askeri hedefleri vurdu. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami öldü mü, kimdir soruları gündeme geldi.

HÜSEYİN SELAMİ ÖLDÜ MÜ?

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami’nin, 13 Haziran 2025’te İsrail’in Tahran’a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybettiği Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi yazılı bir açıklamasıyla belli oldu.

Selami’nin yanı sıra nükleer bilimciler Muhammed Mehdi Tehrançi ve Feridun Abbasi de öldürüldü. İran Devrim Muhafızları, saldırıyı “terörist ve canice” olarak nitelendirerek misilleme için tereddüt etmeyeceklerini açıkladı.

HÜSEYİN SELAMİ KİMDİR?

Hüseyin Selami, 1960 yılında İran’ın İsfahan eyaletine bağlı Gülpayegan kentinde doğdu. 1978’de İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde makine mühendisliği eğitimine başlayan Selami, İran-Irak Savaşı’nın patlak vermesiyle 1980 yılında Devrim Muhafızları’na katıldı.

Savaş sırasında gösterdiği başarılarla dikkat çeken Selami, askeri kariyerinde hızla yükseldi ve 2005’te Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

2009’da başkomutan yardımcılığına atanan Selami, 21 Nisan 2019’da İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından Devrim Muhafızları Ordusu’nun başkomutanı olarak görevlendirildi.