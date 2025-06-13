İran Devrim Muhafızları'ndan Hüseyin Selami açıklaması! İntikam mesajı verildi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu sabah İsrail tarafından düzenlenen hava saldırılarında, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada "Bu cinayet İran halkının hafızasında kalacak ve devrim güçleri bu saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyecektir. Selami’nin yolu, silah arkadaşları ve halk tarafından daha güçlü şekilde sürdürülecektir" denildi.

İran’ın başkenti Tahran başta olmak üzere ülkenin çeşitli askeri ve sivil noktalarına yönelik İsrail tarafından düzenlenen saldırıların ardından, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi yazılı bir açıklama yayımladı.

HÜSEYİN SELAMİ'NİN ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami’nin hayatını kaybettiği saldırının "terörist ve canice" bir eylem olduğu vurgulandı. Açıklamada, "Hiç şüphe yok ki Hüseyin Selami, İslam Devrimi’nin en seçkin komutanlarından biriydi. O, bilimsel, kültürel, güvenlik ve askeri alanlarda cihat eden, devrim ve millet yolunda daima ön safta yer alan bir liderdi" ifadeleri kullanıldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami

Saldırının, ABD’nin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiği ileri sürülen açıklamada, İsrail’in bu saldırının bedelini ağır şekilde ödeyeceği kaydedildi. Ayrıca Selami’nin, "direniş cephesinin stratejik derinliğini artırma, düşman tehditlerine karşı koyma ve ülkenin caydırıcılık kapasitesini güçlendirme" alanlarında önemli katkılar sunduğu belirtildi.

İRAN'DAN İNTİKAM MESAJI

Açıklamanın devamında, "Bu cinayet İran halkının hafızasında kalacak ve devrim güçleri bu saldırıya karşılık vermekte tereddüt etmeyecektir. Selami’nin yolu, silah arkadaşları ve halk tarafından daha güçlü şekilde sürdürülecektir" denildi.