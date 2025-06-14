İran'a saldırı sebeplerini açıkladılar! "Daha çok sürprizimiz olacak"

İsrailli üst düzey istihbarat yetkilisi, 13 Haziran'da başlattıkları saldırıların ardından İran için "daha çok sürprizleri olduğunu" söyledi. İsrail'in İran'ın önümüzdeki iki yıl içinde 8 bin balistik füzeye sahip olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran istihbarat yetkilisi, bunun saldırı kararının nedenlerinden biri olduğunu ileri sürdü.

Orta Doğu'da devam eden İsrail-İran çatışmaları nedeniyle gerilim zirve yapmış durumda.

Fox News'e konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey istihbarat yetkilisi, 13 Haziran'da başlattıkları saldırıların ardından İran için "daha çok sürprizleri olduğunu" söyledi.

"ÇOK SAYIDA SÜRPRİZİMİZ VAR"

İsrail'in İran'ın önümüzdeki iki yıl içinde 8 bin balistik füzeye sahip olacağı değerlendirmesinde bulunduğunu aktaran istihbarat yetkilisi, bunun saldırı kararının nedenlerinden biri olduğunu ileri sürdü.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin İran'ın elinde 2 bin balistik füze bulunduğuna inandığı da kaydedildi.

İsrailli yetkili, İran'a karşı saldırılarını şiddetlendireceklerini ima ederek, "Çok sayıda sürprizimiz var.” ifadesini kullandı.

Aynı yetkili, "İki yıl sonra aynı noktada olacağımızı bilerek bu operasyonu sonlandıramayız. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Aslında, planlanandan daha iyi." açıklamasında bulundu.

⁠⁠⁠İSRAİL'İN İRAN'A ŞİDDETLİ SALDIRILARIYLA BAŞLAYAN ÇATIŞMA

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.