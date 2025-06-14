İran'dan ABD'ye 'destek' uyarısı! "Felaketle sonuçlanır"

İran, İsrail'in nükleer tesislerine yönelik saldırılarına misilleme olarak ABD ve müttefiklerini uyardı; ABD üslerini hedef almanın felaketle sonuçlanabileceği belirtildi. Tahran, İsrail'e yönelik geniş çaplı saldırılar başlatacağını duyururken, ABD'nin bölgedeki üslerini vurması durumunda şiddetli bir karşılık riski ve diplomatik yalnızlık tehlikesiyle karşı karşıya.

İran, İsrail’in nükleer tesislerine yönelik saldırılarına karşı düzenlediği misillemelere müdahale edilmemesi yönünde ABD ve müttefiklerine sert bir uyarıda bulundu. İran devlet medyasında yayımlanan açıklamada, bu uyarının özellikle Orta Doğu’da stratejik varlıkları bulunan ABD, Fransa ve Birleşik Krallık’a yönelik olduğu belirtildi.

"ABD ÜSLERİ HEDEF ALINIRSA..."

Almanya Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü’nde misafir araştırmacı olarak görev yapan Hamidreza Azizi, Newsweek’e yaptığı değerlendirmede, İran’ın misilleme kapsamında ABD üslerini hedef almasının “İslam Cumhuriyeti açısından felaketle sonuçlanabileceğini” ifade etti.

"ABD, İSRAİL'E DESTEK VERDİ"

İran, İsrail’in cuma günü nükleer altyapısına düzenlediği saldırılar sonrası ABD ile yürütülen nükleer görüşmelerin artık “anlamsız” olduğunu açıkladı. Tahran, Washington’u saldırıya destek vermekle suçladı. ABD ise İsrail’in saldırılarına doğrudan karıştığı iddialarını reddetti. Ancak bölgedeki Amerikan varlıklarının İran’ın muhtemel misillemeleri nedeniyle tehlikeye girebileceği endişesi artıyor.

ÇATIŞMADA GERİLİM YÜKSELİYOR

İran, cumartesi günü İsrail’e yönelik füze saldırılarına devam etti. Tahran, bu saldırıların, İsrail’in İran silahlı kuvvetlerine ve nükleer altyapısına yönelik eylemlerine bir cevap olduğunu vurguladı.

İran, ABD, Fransa ve Birleşik Krallık’ı resmen bilgilendirerek İsrail’e yönelik geniş çaplı saldırılar başlatacağını bildirdi. Ayrıca, İran devlet medyasında yayımlanan açıklamada, İsrail’e yönelik İran saldırılarına destek veren ülkelerin bölgedeki askeri üslerinin hedef alınabileceği ifade edildi. Bu üslerin, Basra Körfezi ülkeleri ile Kızıldeniz’deki ve Körfez’deki deniz unsurlarını kapsadığı belirtildi.

ABD, bölge genelinde en az 19 noktada kalıcı veya geçici askeri üs bulunduruyor. Hamidreza Azizi, Tahran’da, İsrail’in mevcut askeri operasyonlarının Washington’un onayıyla gerçekleştiği yönünde bir anlayış olduğunu belirtti. Bu çerçevede İran, ABD üslerini hedef almayı meşru bir savunma olarak görebilir. Böyle bir durumda İran, İsrail’i hedef almak yerine daha kısa menzilli füzeleriyle Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelebilir.

Ancak Tahran, böyle bir eylemin güçlü ve etkili bir Amerikan karşılığına neden olabileceğinin farkında. Ayrıca İran, son dönemde yakınlaştığı Arap ülkelerinin desteğine veya en azından tarafsızlığına ihtiyaç duyuyor. Bu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almak, İran’ın bu ülkelerle diplomatik ilişkilerini zedeleyebilir ve bölgedeki yalnızlığını artırabilir.