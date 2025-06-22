İran'da 'casuslar' avlanıyor! 3 kişi daha gözaltında

Kaynak: Anadolu Ajansı 22 Haziran 2025 17:03 - Güncelleme: 22 Haziran 2025 17:21 - Güncelleme:

İran'da İsrail saldırıları sonrası casusluk faaliyetinde olduğu düşünülenler gözaltına alınmaya devam ediyor. Kirmaşah'ta biri Avrupa vatandaşı olmak üzere 3 kişi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı. İddialara göre gözaltına alınan bir kişi ise idam edildi.

İran son olarak, İsrail ajanlarıyla bilerek veya bilmeyerek işbirliği yapan vatandaşlarına 22 Haziran'a kadar teslim olma çağrısı yapmıştı. Mehr Haber Ajansına göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir konuya ilişkin bilgi verdi. KİMLİK BİLGİLERİ VERİLMEDİ Cihangir, "Kirmanşah'ta biri Avrupa vatandaşı olan 3 kişi casusluk suçlamasıyla gözaltına alındı." dedi. İranlı Sözcü, gözaltına alınan kişilerin kimlik bilgilerine dair detay vermedi. Fakat gözaltına alınan bir kişinin idam edildiği öne sürüldü. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan kritik İran-İsrail savaşı yorumu! "Diplomasiye ihtiyaç var" İsrail'in İran'a saldırdığı 13 Haziran'dan bu yana ülkede onlarca kişi, İsrail istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Çağla Çağlar