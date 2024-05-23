İran'da cenazeler bugün toprağa veriliyor! On binlerce insan sokaklarda ağıt yakıyor

İran'da cenaze tartışması: Tabutlardan biri neden eksik?

İran'da cenaze tartışması: Tabutlardan biri neden eksik?

İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Abdullahiyan için Tahran'da büyük bir tören düzenlendi. Törende izdiham yaşanırken kazada ölen Cumhurbaşkanı Reisi ise bugün Meşhed'de toprağa verilecek.

Helikopter kazasında ölen İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Dışişleri Bakanlığında veda merasimi düzenlendi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile geçirdikleri helikopter kazasında hayatını kaybeden Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için Tahran'da tören düzenlendi.

REY ŞEHRİNDE DEFNEDİLECEK

Dışişleri Bakanlığı binası önünde düzenlenen tören alanına Abdullahiyan'ın naaşı askeri bando eşliğinde getirildi. Anma konuşmalarının yapıldığı törene Bakanlık çalışanlarının yanı sıra eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, eski Meclis Başkanı Ali Laricani, eski Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ve üst düzey yetkililer katıldı.

Tören sonunda Abdullahiyan'ın naaşı defnedilmek üzere Tahran'ın güneyindeki Rey şehrine götürüldü.

REİSİ MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan 2 gündür İran'ın çeşitli kentlerinde cenaze törenleri düzenleniyor. İran resmi ajansının haberine göre, 50 civarında ülkeden de merasime katılım oldu. İran Cumhurbaşkanı Reisi ise bugün memleketi Meşhed kentinde toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılışı törenine katıldı. Reisi, beraberindeki Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi. İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Belirlenen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan kurtulan olmadığını belirledi. Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirilirken, Dışişleri Bakan Yardımcısı olan Ali Bagheri Kani, Abdullahiyan'ın yerine Dışişleri Bakanı olarak atandı.