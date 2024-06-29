İran'da seçim 2. tura kaldı! Yarış, Türk aday Pezeşkiyan ve Celili arasında olacak

İran'daki cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan hiçbiri yüzde 50'yi geçemedi. Böylece en çok oy alan reformist Türk aday Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, ikinci turda yarışacak.

İran'da 14'üncü Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için halk dün sandık başına gitti. İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, yerel saatle 08.00'de başlayan ve 18.00'de sona ermesi gerekirken üç defa uzatılan oy kullanma süresinin 24.00'te sona erdiğini duyurdu.

YÜZDE 50+1'İ GEÇMELERİ GEREKİYORDU

Seçimlerde reformist aday Mesud Pezeşkiyan, muhafazakar adaylar Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Said Celili ve eski İçişleri Bakanı Mustafa Purmuhammedi yarıştı. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekirken ilk sonuçlar da belli oldu.

Mesud Pezeşkiyan

İKİNCİ TUR 5 TEMMUZ'DA YAPILACAK

Dört adayın yarıştığı seçimlerde Türk kökenli Mesud Pezeşkiyan 5 milyon 955 bin 781 oyla yarışı önde götürürken, onu 5 milyon 560 bin 321 oyla Said Celili takip etti. Adayların yüzde 50+1'i geçmemesi nedeniyle seçim ikinci tura kaldı. Böylece en çok oy alan reformist Türk aday Pezeşkiyan ile muhafazakar Said Celili, 5 Temmuz'da yapılacak ikinci turda yarışacak. Kazanan isim ülkenin 9. Cumhurbaşkanı olacak.

EN DÜŞÜK KATILIMLI SEÇİM OLDU

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, seçime katılım oranını açıkladı. Ülke genelinde yaklaşık 62 milyon seçmen için 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 24 milyon 535 bin 185 oy kullanıldığını aktaran İslami, katılımın yüzde 40 civarında gerçekleştiğini belirtti.

Buna rağmen İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Tahran eyaleti genelinde ve Kum'da son cumhurbaşkanı seçimine göre katılım oranlarında artış olduğu görüldü. Ülkede 18 Haziran 2021'de yapılan seçimler, o tarihe kadar en düşük katılımlı cumhurbaşkanlığı seçimleri olmuş ve katılım yüzde 48,8'de kalmıştı.