İran’da siber saldırı: İnternet kesildi! DDoS saldırıları ülkeyi felç etti

İran’da geniş çaplı bir siber saldırı dalgası interneti durma noktasına getirdi. DDoS saldırıları sonucu ağın büyük bölümü çökerken, kullanıcılar iletişim kuramaz hale geldi.

İran'da başlayan geniş çaplı internet kesintisi halen devam ediyor. Kesintinin nedeni ise yetkililer tarafından açıklanmadı.

ULUSLARARASI İZLEME AĞLARINDAN ALARM

İnternet erişimi ve kalitesini küresel ölçekte izleyen "Netblocks", ülkede uluslararası internete erişimin yalnızca yüzde 15 oranında sağlanabildiğini duyurdu. Ağın büyük bölümü erişilemez durumda kalırken, İranlı kullanıcılar iletişimde ciddi zorluklar yaşıyor.

FARS HABER AJANSI: GİZLİ BİR SAVAŞ YAŞANIYOR

İran’ın resmi haber kaynaklarından Fars Haber Ajansı, internetin kesilmesi ve hızının düşmesiyle ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Saldırılar ülkenin iletişim altyapısını hedef alıyor ve bu gizli savaş her geçen gün daha da şiddetleniyor."

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BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DDOS SALDIRILARI

Yetkililer, ülkenin kritik iletişim altyapısının son günlerde benzeri görülmemiş bir DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırısı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu açıkladı. Son 7 günde 13 binden fazla DDoS saldırısı tespit edilerek etkisiz hale getirildi.

İranlı yetkililere göre, bugün saat 12:00 itibarıyla ülkenin iletişim sistemlerine gönderilen yaklaşık 2,55 petabayt büyüklüğündeki zararlı ve sahte trafik filtrelenip bloke edildi.

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BİNLERCE FULL HD FİLM KADAR VERİYLE SALDIRI

Yetkililer, saldırıda kullanılan trafik hacminin büyüklüğünü vurgularken, "2,55 petabaytlık bu enfekte trafik 2500 terabayttan fazla veriye eşdeğer; bu da şebekeyi çökertmek için hızla gönderilen binlerce full HD film dosyasına denk geliyor" ifadesini kullandı.

İran'da internetin ne zaman normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.