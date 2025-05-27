İran’da sokak ortasında hakime suikast! Şiraz’da bıçaklı saldırıyla öldürüldü

İran devlet medyasının bildirdiğine göre, Fars Eyaleti'nin başkenti Şiraz’da bir hakim, kimliği belirsiz iki kişinin sokak ortasında düzenlediği bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA’nın geçtiği bilgilere göre, Şiraz 2. Ceza Mahkemesi 102. Şube Başkanı Hakim Ehsan Bagheri, sabah işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada iki kişinin saldırısına uğradı.

"TERÖR EYLEMİ"

Fars Eyaleti Yargı Başkanı Sadrollah Rajaei, saldırıyı “terör eylemi” olarak tanımlayarak "Bu sabah iki kişi Hakim Ehsan Bagheri’ye işine giderken saldırarak soğuk silahla suikast düzenledi. Ne yazık ki kendisi bu menfur saldırıda şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Yetkililer olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, saldırganların yakalanıp yakalanmadığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

IRNA’nın haberine göre, 38 yaşındaki Hakim Bagheri’nin 12 yıllık bir yargı tecrübesi bulunuyordu. Şiraz’da tanınan ve aktif davalara bakan isimlerden biri olduğu belirtilen Bagheri’nin hedef alınma nedeni henüz açıklanmadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma başlatıldığı, saldırının failleri ve muhtemel motivasyonlarına ilişkin detayların ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

İRAN'DAKİ YARGIÇ-HAKİM SUİKASTLARI

İran'da bugün yargı mensuplarına yönelik düzenlenen suikast, ilk olay değil.

2019 yılında ABD, deneyimli yargıç Moghisseh'yi, "sayısız adaletsiz davaya başkanlık ettiği, suçlamaların doğrulanmadığı ve delillerin göz ardı edildiği" gerekçesiyle yaptırım uygulamıştı.

71 yaşındaki Razini, (Saldırıda ölen Yargıtay hakimlerinden biri) İran'daki yargıda birçok önemli görevde bulunmuş ve 1998'de suikast girişimine uğramıştı. Saldırganlar, "aracına manyetik bomba yerleştirmişti," diyor Mizan. Hakimlere yönelik saldırılar nadir olsa da, İran son yıllarda birçok yüksek profilli figüre yönelik silahlı saldırılara sahne oldu.

Ekim ayında, güneydeki Kazerun şehrinde bir Şii Müslüman vaiz, Cuma namazının ardından vurularak öldürülmüştü.

Nisan 2023'te, kuzeydeki Mazandaran ilinde tanınmış bir dini lider olan Abbas Ali Soleimani bir bankada vurularak öldürülmüştü.

Ağustos 2005'te, ünlü İranlı hakim Hassan Moghaddas, Tahran'daki yoğun bir iş bölgesinde aracına binen iki silahlı kişi tarafından öldürülmüştü.

Cinayeti işleyen iki adam, iki yıl sonra halka açık bir şekilde idam edilmişti.

BİRÇOK SAVCI TUTUKLANDI

ILNA haber ajansı, Tahran Adalet Sarayı olarak bilinen binadaki birkaç personelin savcının talimatıyla tutuklandığını bildirdi.