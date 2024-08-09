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İran'da uçak düştü! Ölü ve yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran&#039;da uçak düştü! Ölü ve yaralı var

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın Elburz eyaletinde sivil bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı

İran'ın Elburz eyaletinde sivil bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Elburz eyaletinin Nazarabad ilçesinde sabah saatlerinde 2 kişilik sivil bir eğitim uçağı düştü.

Düşen uçaktaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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