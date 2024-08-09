İran'da uçak düştü! Ölü ve yaralı var
Düzenleyen: Sezer Doğru / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İran'ın Elburz eyaletinde sivil bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı
İran'ın Elburz eyaletinde sivil bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Elburz eyaletinin Nazarabad ilçesinde sabah saatlerinde 2 kişilik sivil bir eğitim uçağı düştü.
Düşen uçaktaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.
Düzenleyen: Sezer Doğru - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı