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İran'dan barış görüşmeleri için uçak kalktı! Trump: Artık çok geç...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İran&#039;dan barış görüşmeleri için uçak kalktı! Trump: Artık çok geç...
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İsrail basını, İran’a ait üç uçağın barış görüşmeleri için Umman’a gittiğini iddia etti. İran Dışişleri ise müzakere heyeti gönderildiği yönündeki haberleri yalanladı. ABD Başkanı Trump ise, “Artık konuşmak için çok geç" dedi.

İsrail basını, İran hükümetine ait üç uçağın barış görüşmeleri amacıyla Umman’a gittiğini ileri sürdü. Bu uçaklardan birinin İran Cumhurbaşkanlığı'na ait olduğu belirtildi. Uçuş takip sistemlerinde İran’dan havalanan üç uçağın Umman’ın başkenti Maskat’a iniş yaptığı tespit edildi.

İddialara göre bu uçuşlar, İran ile İsrail arasındaki artan gerilim ve süregelen çatışmaların gölgesinde gerçekleşti. Ancak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, çıkan haberleri yalanladı. Arakçi, İran’ın Umman’a herhangi bir müzakere heyeti göndermediğini ifade etti.

İran'dan barış görüşmeleri için uçak kalktı! Trump: Artık çok geç... - 1. Resim

"ARTIK KONUŞMAK İÇİN ÇOK GEÇ"

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, İran’ın görüşmelere hazır olduğunu duyduğunu ancak bunun için artık geç kalındığını söyledi. Trump, “İsteklerimiz iki kelimeyle özetlenebilir: Koşulsuz teslimiyet” dedi.

Daha önce ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı nükleer müzakerelere ev sahipliği yapan Umman bölgedeki arabuluculuk çabalarıyla biliniyor. Ancak son gelişmeler, diplomatik çözüm umutlarını zayıflatıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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