İran'dan dünyayı panikleten tehdit! Tahran yönetimi, ABD'nin açıklamalarına net cevap verdi

ABD ve İran arasındaki tehditleşmeler yeni bir boyuta taşındı. İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, Amerika'nın saldırması hâlinde "Hiç beklemeden daha büyük bir güçle ve coğrafi sınırlama olmaksızın" bütün bölgeyi vuracaklarını açıkladı.

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ABD ve İran'ın karşılıklı tehditleri Orta Doğu'yu patlamaya hazır bombaya çevirdi. Tahran en ufak saldırıda sadece ABD ve İsrail'i değil; Lübnan, Irak ve Körfez bölgesini ateşe atacağını açıkladı.

Denizaltı iletişim kablolarını imha edip küresel ticarete zarar vereceği tehdidini savuran İran, yeni silahlarıyla su ve enerji kaynakları ile altyapıları da hedef alacağını duyurdu.

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ülke lideri Mücteba Hamaney'in üst düzey askerî yetkililerle görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaparak "bir saldırı belirtisi" görülmesi durumunda sessiz kalmayacaklarını söyledi. Hamaney'in emirlerine uygun şekilde hareket edeceklerini belirten Abdullahi "İran Silahlı Kuvvetlerinin, ülkeyi ve İran halkını savunmaya, Amerikan ve siyonist (İsrail) düşmanlarla, yeni ve gelişmiş teçhizat ve teknolojiler kullanarak büyük bir güç ve kararlılıkla karşı karşıya gelmeye hazır olduğunu" ifade etti.

"HAYAL EDİLMEZ BİR KARŞILIK VERECEĞİZ"

Hazırlıklarını her geçen gün daha da güçlendireceklerini aktaran Abdullahi, ABD ve İsrail'in herhangi bir saldırı düzenlemesi durumunda onlara, "önceki savaştan daha şiddetli ve etkili, hayal edilmez bir karşılık" vereceklerini savundu. Muhtemel saldırıda hedeflerini "daha geniş bir coğrafyaya" yayacaklarını ifade ederek, düşmanlarının "yeni bir sürprizle" karşılaşacağını ileri süren Abdullahi, herhangi bir saldırı belirtisi görmeleri durumunda bunun gerçekleşmesini beklemeden "derhal, etkili ve coğrafi sınırlama olmaksızın" cevap vereceklerini ifade etti.

HAMANEY TALİMAT VERMİŞTİ

İran'ın dinî lideri Mücteba Hamaney, İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, İran Ordusu Genel Komutanı Emir Hatemi ve Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi'nin aralarında bulunduğu üst düzey İranlı komutanlarla bir araya gelmişti. Hamaney "Düşmanlar bir kez daha askerî veya terörist saldırılar düzenlerse bunların sona erdirilmesi için zamanı ve şartları belirleyecek olan İran Silahlı Kuvvetleri ve İran milletidir." demişti.

Hamaney, üst düzey komutanlara "herhangi bir potansiyel düşman tehdidine karşı coğrafi sınırlama olmaksızın acil ve etkili bir cevap verme" talimatı vermişti. İran'ın dinî lideri ayrıca ordunun hedef menzilinin, ABD-İsrail'in tüm varlıklarının İran Silahlı Kuvvetleri'nin menziline girecek şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtmişti.

RIZAİ'DEN YEDİ ŞART VURGUSU

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai ise Tahran tarafından daha önce açıklanan yedi şartın yerine getirilmesi hâlinde diplomasi yolunun açık olduğunu belirtti. Rızai, "Buna karşılık, ülkemize yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirilmesi durumunda, Yüce Lider'in silahlı kuvvetlerimize verdiği son talimat doğrultusunda, düşmana yeni silahlarla ağır darbeler indireceğiz." açıklamasında bulundu.

Rızai, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in Tahran'a gönderdiği mektuba ilişkin de "Mektubun üslubu tamamen değişmiş hâlde ve ABD Başkanı Donald Trump'ın bir önceki mektubundan gayet farklı. Bu, İran'ın otoritesi ve zaferinin bir işaretidir." değerlendirmesinde bulundu.

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