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İran'dan nükleer silah çıkışı! Hamaney'in doktrinini değişecek mi?

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İran&#039;dan nükleer silah çıkışı! Hamaney&#039;in doktrinini değişecek mi?

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'dan, son haftalarda gündeme gelen ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'in nükleer silahları yasaklayan fetvasının değişebileceğini iddialara ilişkin açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı nükleer silah üretimi konusunda Hamaney'in doktrininde değişiklik olmadığını söyledi.

İsrail'in nisan ayı başında Suriye'de İran Başkonsolosluğunu vurmasının ardından İran'ın nükleer silah üreteceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Nükleer silah üretimini yasaklayan Ayetullah Ali Hamaney'in fetvasının değişebileceği yönündeki iddialara İran'dan cevap geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, ülkede nükleer silahlarla ilgili yasağa dair stratejinin değiştirilebileceğine ilişkin son haftalarda artan söylemler üzerine İran'ın bu konudaki doktrininin değişmediğini söyledi. 

Tahran Uluslararası Kitap Fuarı'nın konferans salonunda basın toplantısı düzenleyen Kenani, "İran'ın nükleer doktrininde değişiklik olmadı. İran, fetva doğrultusunda nükleer silahların üretilmesini ve kullanılmasını yasaklamıştır." dedi.

Kenani, kitle imha silahlarının uluslararası güvenliğin yanı sıra insanlık için tehdit oluşturduğuna inandıklarını belirtti.

Öte yandan ülkesinin Filistin vatandaşları için sanal bir konsolosluk açmayı planladığını ve şu anda sistemin test aşamasında olduğunu aktaran Kenani, "Yapılan istişareler sonucunda Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Filistin için sanal bir büyükelçiliğin açılması için gerekli mekanizmalar test aşaması olarak yürütüldü." dedi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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