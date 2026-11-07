İran'dan Rusya'ya S-400 talebi! Putin ile görüşmenin perde arkası ortaya çıktı

İngiliz basınından The Telegraph, İran'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri almak için Putin'le temasa geçtiğini öne sürdü. Haberde, Tahran yönetiminin tedarik konusunda iyimser olduğu iddia edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İngiltere merkezli The Telegraph gazetesi, İran ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik görüşmeler yapıldığını öne sürdü. İranlı bir yetkiliye dayandırılan haberde, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede konuyu gündeme getirdiği iddia edildi.

Habere göre Rızai, dün başkent Moskova'da Putin ile yaptığı görüşmede Rusya'nın uzun menzilli S-400 hava savunma sistemlerini İran'a teslim etmesi talebini iletti. İran dini lideri Mücteba Hamaney'in de Rızai'yi Moskova'ya kişisel bir mektupla gönderdiği ve mektubun ana gündem maddelerinden birinin S-400 tedariki olduğu öne sürüldü.

Tahran yönetiminin, Putin'in uzun süredir talep edilen hava savunma sistemlerini teslim edeceği konusunda iyimser olduğu belirtildi.

Söz konusu iddia, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın İran'a hiçbir şekilde yardım etmediği yönündeki açıklamalarıyla çelişti. Financial Times gazetesi de ayrı bir haberinde Rusya'nın İran'a helikopterlere monte edilebilen 90 füze fırlatıcısı tedarik etmeyi kabul ettiğini ileri sürdü.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Melania Trump duyurdu! Rusya ile Ukrayna arasındaki ateşkes genişletildi

RUSYA'DAN İRAN'A DOĞAL GAZ BORU HATTI DA GÜNDEMDE

Muhsin Rızai, Moskova ziyareti kapsamında Putin ile yaptığı görüşmede önemli bölgesel meselelerin, savaş sonrası ortamın ve bölgesel güvenlik düzenlemelerinin ele alındığını açıklamıştı.

İranlı yetkili, görüşmede Rusya'dan İran'a doğal gaz boru hatlarının inşasının da gündeme geldiğini bildirmişti. Söz konusu projenin hayata geçirilmesiyle İran'ın hem ülke içindeki doğal gaz açığını kapatabileceği hem de Rus gazını çevre ülkelere satabileceği ifade edilmişti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala