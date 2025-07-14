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İran’dan Tel Aviv'e ölüm tehdidi! "Yıkıcı olacağız"

Kaynak: Dış Haberler
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İran’dan Tel Aviv&#039;e ölüm tehdidi! &quot;Yıkıcı olacağız&quot;
İran, İsrail, Tehdit, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran Genelkurmay Başkanı Musavi, Tahran’daki saldırı sonrası Tel Aviv’e açıkça ölüm tehdidinde bulunarak “Düşmanlar hata yaparsa daha yıkıcı olacağız” dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Emir Musavi, Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri karargahını ziyaretinde İsrail'e yönelik tehdit içeren açıklamalarda bulundu.

Musavi, "Düşmanlar tekrar hata yaparsa, savaşçılarımız ona öncekinden daha yıkıcı ve kararlı bir cevap vermeye tamamen hazırdır" dedi.

BAKIRİ'NİN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN ATANDI

Musavi, İsrail'in 12 günlük operasyonu sırasında selefi Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin öldürülmesinin ardından 13 Haziran'da İran Genelkurmay Başkanı olarak göreve başladı.

NE OLDU?

İran Devrim Muhafızları'na bağlı bir yayın kuruluşu, İsrail'in Tahran'ın batısındaki bir binada düzenlenen İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi toplantısına hava saldırısı düzenlediğini ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın bacağından yaralandığını duyurdu.

TOPLANTI SIRASINDA SALDIRI DÜZENLENDİ

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre saldırı, 16 Haziran Pazartesi sabahı, Tahran'ın batısındaki bir binanın alt katında Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi oturumu devam ederken gerçekleşti.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Yargı Erki Başkanı Mohseni Ejei ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığı açıklandı.

SIZMA İHTİMALİ İNCELENİYOR

Haberde, saldırıda kullanılan bilgilerin doğruluğu göz önüne alınarak yetkililerin bir sızma olasılığını araştırdığı aktarıldı. Toplantının yeri hakkında daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

Iran International ise İsrail'in 16 Haziran'da Tahran'ın batısındaki Shahrak-e Gharb yakınlarında bir bölgeye hava saldırısı düzenlediğini aktardı.

Kaynak: Dış Haberler

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