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İran'dan uçuşlarla ilgili yeni karar! Normale döndü

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran&#039;dan uçuşlarla ilgili yeni karar! Normale döndü
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinin havalimanının yaklaşık bir ay sonra yabancı uçuşlara yeniden açıldığı duyuruldu.

Gilan Havalimanı Genel Müdürü Muhsin Mir Hüseyni, Gilan'daki Serdar Cengel Havalimanı’nın uluslararası uçuşları gerçekleştirmek için gerekli altyapı ve standartlara sahip olduğunu ve ilk uçuşun dün Bağdat'a gerçekleştirildiğini duyurdu.

"SAVAŞIN ARDINDAN NORMALE DÖNDÜ"

Hüseyni, "Gilan'ın havalimanındaki yabancı uçuşlar, dayatılan savaşın ardından normale döndü." dedi.

İranlı yetkili, kısa süre içinde Gilan'dan Rusya'nın Astrahan kentine düzenli seferler de başlatılacağını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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