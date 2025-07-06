İran’ın İsrail saldırısı uyduyla kanıtlandı: 5 üs doğrudan vuruldu!

İran'ın İsrail'e yönelik füzeli misilleme saldırısında hava üssü ve istihbarat merkezi dahil en az 5 askeri tesisin doğrudan vurulduğu uydu radar görüntüleriyle kanıtlandı.

İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırılarında, aralarında bir hava üssü ve istihbarat toplama merkezinin de bulunduğu en az 5 askeri tesisin doğrudan vurulduğu ortaya çıktı.

UYDU RADAR VERİLERİYLE KANITLANDI

Oregon Eyalet Üniversitesi tarafından İngiltere merkezli The Telegraph gazetesiyle paylaşılan uydu radar verileri, savaş bölgelerinde bomba hasarını net bir şekilde ortaya koydu. Verilere göre, İran kuzey, güney ve merkez İsrail'de yer alan hava üssü, istihbarat merkezi ve lojistik tesisler dahil 5 askeri hedefi altı füzeyle vurdu.

İSRAİL RESMİ OLARAK DOĞRULAMADI

İsrail makamları ise bu saldırıların ayrıntılarına dair herhangi bir açıklama yapmadı. The Telegraph'ın analizine göre, İran füzelerinin büyük kısmı hava savunma sistemleri tarafından durdurulmuş olsa da, saldırıların ilk 8 günü boyunca isabet oranı yükseldi.

SAVUNMA SİSTEMİ DELİNDİ

Karşılıklı saldırıların yedinci gününden itibaren İran tarafından fırlatılan füzelerin yaklaşık yüzde 16'sının İsrail'in hava savunma sistemlerini aşarak hedeflerine ulaştığı tespit edildi.

GERİLİMİ TIRMANDIRAN SÜREÇ

13 Haziran'da İsrail, İran'daki nükleer tesisler ve üst düzey askeri komuta kademesini hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenlemişti.

Ardından 22 Haziran'da İsrail'e destek veren ABD, İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki üç nükleer tesisine saldırı gerçekleştirmişti. İran, ABD'nin Katar'daki El-Udeyd Hava Üssü'nü 23 Haziran'da vurduğunu açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.