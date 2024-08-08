İran'ın tehditleri Netanyahu ve kabinesini 'acil' kodlu toplantıyla 'çukur'a gönderdi

İran'ın İsrail'e yönelik füzeli saldırı yapacağı iddialarının ardından gözler Orta Doğu'ya çevrildi. İsrail Güvenlik Kabinesi, "çukur" olarak tabir edilen yer altı komuta odasına indi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin başkent Tel Aviv'de Genelkurmay Başkanlığının "çukur" olarak da adlandırılan yer altı komuta odasında toplandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, İran ve Hizbullah ile devam eden gerilimin gölgesinde Güvenlik Kabinesinin bir araya geldiği belirtildi.

Toplantının olası bir acil durum tatbikatı yapmak amacıyla Genelkurmay Başkanlığındaki yer altı komuta odasında yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail televizyonu toplantının gündemine ilişkin dikkat çekici bir iddia ortaya attı.

Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Güvenlik Kabinesinden Hizbullah'a karşı önleyici bir saldırı düzenleme emri alma olasılığına hazırlandığını ileri sürdü.

Kanal 13 televizyonu ise Tel Aviv'in elindeki son değerlendirmelerin Hizbullah'ın Fuad Şükür'ün öldürüldüğü saldırıya karşılık üst düzey bir İsrailli yetkiliyi hedef almaya çalışacağı yönünde olduğunu iddia etti.

İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ölmüştü.

SAVAŞA HAZIRLIK İÇİN "KIYAMET ÇUKURU"

İsrail iç istihbarat servisi Şin-Bet, Kudüs'te uzun süreli bir çatışma durumunda üst düzey liderlerin uzun süre kalabileceği bir yer altı sığınağının inşasını tamamladı.

Şin-Be’in savaşların siyasi güvenlik elitleri tarafından yürütülmesi amacıyla Kudüs'teki yeraltı komuta ve kontrol sığınağının işletilmesi için hazırlıklarını tamamladığı iddia edildi.

Kudüs dağlarının derinliklerinde yer alan ve her türlü tehlikeye karşı korunan yer altı sığınağın; deprem, nükleer, kimyasal, biyolojik, konvansiyonel ve siber tehditlere karşı yüksek koruma sağladığı ifade edildi.