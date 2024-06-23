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İrlanda'da kadını darp eden adam serbest bırakıldı ülke ayağa kalktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İrlanda'da 22 yaşındaki asker Cathal Crotty,  Natasha O'Brien isimli kadını yumrukla darp etti. Saldırganın serbest bırakılması üzerine ülkenin dört bir yanında protesto düzenlendi. 

İrlanda, kadına yönelik yumruklu saldırıyı konuşuyor. Ülkenin Limerick şehrinde sokakta bir kadına yumrukla saldıran 22 yaşındaki asker Cathal Crotty serbest bırakıldı.

Saldırının ardından gözaltına alınan ve perşembe günü çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezası verilen Crotty, cezasının ertelenmesinin ardından serbest kalınca birçok şehirde protesto gösterileri düzenlendi.

NATASHA O'BRİEN'A DESTEK YAĞMURU

Limerick, Cork, Dublin ve Galway’de düzenlenen protestolarda saldırıya uğrayan 24 yaşındaki Natasha O'Brien'a destek verildi. Limerick’te dün düzenlenen protesto gösterisine katılan O'Brien, kendisini 6 kez yumruklayan saldırganın serbest bırakılmasının ardından İrlanda adalet sistemini eleştirdi.

İrlanda'da kadını darp eden adam serbest bırakıldı ülke ayağa kalktı - 1. Resim

O'Brien, “Bu kadar yeter. Artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Onlar (Adalet Bakanlığı) bizi dinlemiyor” dedi. Mahkeme kararına atıfta bulunan O'Brien, “Benim hayatım ne olacak? Benim gibi pek çok kurban ne olacak” ifadelerini kullanarak, her gün kabus gördüğünü ve panik atak geçirdiğini belirtti.

Gösteride konuşan feminist hareket ROSA'dan Edith Busteed ise, “Bu sistematik bir mesele. Sistematik cinsiyete dayalı şiddet İrlanda adalet sisteminde sürekli olarak meşrulaştırılıyor. Bu saldırıdan kurtulan kişi adaleti hak ediyor, bu nedenle bugün burada bunu savunmak için bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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