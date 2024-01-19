İrlandalı vekilden AP'nin Gazze'de şartlı "ateşkes" kararına sert tepki: "Utanç verici"

19 Ocak 2024 23:57 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 00:07

İsrail-Hamas çatışması 7 Ekim'den bu yana hız kesmeden devam ediyor. Gazze'de sivilleri hedef alan İsrail, şehre yakıt ve gıda erişimine de izin vermiyor. Alt yapının bozulduğu, su kayanklarının tükendiği şehirde hayatta kalanlar ise susuzluk, kıtlık ve salgın hastalık riski ile karşı karşıya.

İRLANDALI VEKİLLERDEN SERT TEPKİ

Dünyanın gözü önünde yaşanan bu drama rağmen Avrupa Parlementosu Gazze için sadece şartlı ateşkes önerebildi. İrlandalı vekiller Daly ve Wallace ise yaptıkları ortak yazılı açıklamada, AP'nin Strazburg'da aldığı kararın, "kalıcı ateşkes" için gerçek bir çağrıyı temsil etmediğini, aksine soykırımı andıran eylemlerin "ucu açık şekilde" onaylanması anlamına geldiğini vurguladı.

"UTANIN! TEK RESMİ ŞANSIMIZI ZİYAN ETTİNİZ"

Karar metninde kalıcı ateşkes için "açık ve koşulsuz" çağrıyı engelleyen değişikliği destekledikleri için Fine Gael partisinden 5 İrlandalı parlamenteri eleştiren Daly ve Wallace, "Bu, 5 AP üyesi utanmalıdır. Ekim ayından bu yana İrlandalılardan gelen ve ateşkes çağrısında bulunmak veya ateşkes sağlamak için elimizden geleni yapmamızı isteyen elektronik postalar alıyoruz ve bugün Fine Gael üyeleri, Avrupa Parlamentosunun bunu yapmak için sahip olduğu tek resmi şansını ziyan etti." değerlendirmesinde bulundu.

"BU KARAR, SOYKIRIM İÇİN AÇIK UÇLU BİR RUHSATTIR"

Daly ve Wallace, metnin ateşkes çağrısından ziyade İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bunun için öne sürdüğü "Hamas'ın tasfiye edilmesi ve rehinelerin koşulsuz serbest bırakılması" gibi ön koşulları içerdiğini belirterek "Bu demek oluyor ki görüşme yok, ateşkes yok ve Hamas ortadan kalkana kadar ölümler devam edecek. Bu, İsrail'in soykırım için defalarca dile getirdiği ve Avrupa Parlamentosu tarafından da kabul edilen bahanesidir. Bu, bir ateşkes çağrısı değildir. Bu, soykırım için açık uçlu bir ruhsattır ve İsrail tarafından böyle anlaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

Kararın Gazze'deki insani krizi ele almaktan uzak olduğunu vurgulayan Daly ve Wallace, aksine bunun Hamas ortadan kaldırılana kadar şiddetin sürdürülmesine "yeşil ışık" yakılması anlamına geldiğini belirtti.

AB'YE 'SAVAŞI YAYMA' ELEŞTİRİSİ

İrlandalı parlamenterler, bir yandan bölgesel gerilimin tırmanması konusunda endişeli olunduğu iddia edilirken diğer yandan ABD liderliğindeki askeri operasyonların alkışlandığını belirterek Orta Doğu'yu daha büyük bir savaşa daha da yaklaştıracak Avrupa Birliği (AB) deniz operasyonları çağrısında bulunulmasını eleştirdi.

"Utanç verici" diye niteledikleri karar metnine aleyhte oy veren Daly ve Wallace, AP'nin gerçek ateşkes çağrısı için ilkeli duruş sergileme fırsatını kaçırdığını kaydetti.

Wallace, X'ten yaptığı paylaşımda, Hristiyan Demokratlar ve Fine Gael'i "Gazze Kasabı (Binyamin) Netanyahu'nun şartlarına göre ateşkes istemekle" suçlayarak saldırılardan bu yana Gazze'de 10 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü, bunların arasında açlıktan, hipotermiden ve yetersiz beslenmeden ölenlerin de olduğunu hatırlattı.

DALY'DEN GENEL KURULDA SERT TEPKİ

Daly, AP Genel Kurulundaki konuşmasında Netanyahu'nun talep ettiği koşullar sağlandığı takdirde ateşkes çağrısında bulunduğu için karar metni aleyhinde oy kullandığını açıklayarak, metinde değişiklik yapılmasını isteyen Hristiyan Demokratlar ve onları destekleyen 5 İrlandalı AP üyesine tepki gösterdi.

Kabul edilen karar metninin "rezalet" olduğunu söyleyen Daly, "Üç ay boyunca binlerce çocuğu katleden İsrail'i alkışladık ve ona koruma sağladık. Bugün ise İsrail'e silah ticaretinin ve yasa dışı yerleşimlerle ticaretin durdurulması çağrısını reddetmek üzere oy kullandık." dedi.

Daly, kabul edilen kararın Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasını desteklemeyi reddettiği anlamına da geldiğini belirterek İran ve Katar'a yaptırım uygulanırken İsrail'e uygulanmamasını eleştirdi.

AP'NİN KABUL ETTİĞİ SEMBOLİK KARAR

Dün, AP'nin Strazburg'da toplanan Genel Kurulunda Sosyalistlerin ve diğer sol grupların istediği "kalıcı ateşkes" çağrısı, Hristiyan Demokratların talebiyle revize edilmiş ve nihai karar 312 lehte, 131 aleyhte ve 72 çekimser oyla kabul edilmişti.

Saatler süren müzakerelerin ardından kabul edilen, bağlayıcı niteliği bulunmayan kararda "kalıcı ateşkes", Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas'ın tasfiyesi şartlarına bağlanmıştı.

Sembolik nitelikteki karar, AP'nin ortak tutumunu yansıttığı için önem taşıyor.