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İrlanda'ya Filistin takdiri... Erdoğan Başbakan Harris ile görüştü

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İrlanda&#039;ya Filistin takdiri... Erdoğan Başbakan Harris ile görüştü
Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Haber

Dünya Haberleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devleti'ni tanıyan İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü. Erdoğan, tanıma kararından dolayı İrlanda'yı "takdir"ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ve İrlanda ilişkileri, İsrail'in Filistin'de uyguladığı sistematik saldırılar, Gazze'ye yönelik yardım faaliyetleri ile küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Görüşmede, İrlanda'nın Filistin'i devlet olarak tanımasını takdirle karşıladığını ifade eden Erdoğan, bu hamlenin bölgede barış ve adaletin tesisi ile iki devletli çözüm çabalarına güç katacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, adil ve kalıcı çözüm için İsrail'i uluslararası hukuka uymaya zorlayıcı adımların şart olduğunu ve hep birlikte barış vizyonunu canlı tutmak gerektiğini kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
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