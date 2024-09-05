İşgalci İsrail ordusu Filistinli sivillerin yaşadığı 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu! Bölge sakinleri çıkan duman nedeniyle boğulma tehlikesi geçiriyor

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de Filistinlilere yönelik soykırım gerçekleştiren İsrail ordusu, abluka altına aldığı Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Tulkerim kentlerinde Filistinlilere ait 2 evi patlayıcılarla havaya uçurdu. Saldırıda ölen ya da yaralanan bilgisi henüz verilmezken, bölge sakinleri patlama sonucu çıkan duman nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

İsrail ordusu Cenin'de Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı

İsrail ordusu Cenin'de Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı

İşgalci İsrail ordusu, Cenin Kampı'ndaki Ensar Camisi çevresinde yaşayan Filistinli bazı aileleri zorla yerinden etmek üzere evlerinden çıkardı. Daha sonra bölgedeki bir evi patlayıcılarla yıktı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim Kampı'nda da Filistinli ed-Devş ailesine ait evi patlayıcıyla havaya uçuran İsrail askerleri, çevredeki diğer evlere de zarar verdi.

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BÖLGE SAKİNLERİ BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Bölge sakinleri patlama sonucu çıkan dumanlar nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Tulkerim Kampı'nda boğulma tehlikesi geçiren bazı vatandaşları evlerinden dışarı çıkardığı belirtildi.

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İSRAİL ORDUSU CENİN VE TULKERİM'E TAKVİYE KUVVET GÖNDERİYOR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin ve Tulkerim kentlerindeki işgal ve baskınlarına takviye güçler kullanarak devam ediyor.

İsrail ordusunun 28 Ağustos’tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği "geniş çaplı" saldırılarda bugüne kadar Cenin'de 19, Tubas'ta 9, Tulkerim'de 7, El Halil'de 3 olmak üzere 33 Filistinli öldü, 130 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasp eden İsraillilerin saldırılarında 690 Filistinli hayatını kaybetti.