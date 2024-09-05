İsrail ordusu Cenin'de Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Filistinlilere yönelik soykırımına devam eden İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki bir evi hedef aldı. İsrailli askerler, Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı.
7 Ekim 2023'ten beri Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu, Binyamin Netanyahu'nun emriyle saldırılarını artırarak sürdürüyor. Gazze'yi bombalayan İsrail, bir yandan Batı Şeria'yı da hedef alıyor.
CENİN'DE FİLİSTİNLİLERİN EVİNİ PATLATTILAR
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor.
Saldırıların devam ettiği kentte İsrail ordusu, Cenin'de bir Filistinlinin evini patlattı. Patlama sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı