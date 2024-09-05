İsrail ordusu Cenin'de Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 5 Eylül 2024 17:18 - Güncelleme: 5 Eylül 2024 17:30 - Güncelleme:

Filistinlilere yönelik soykırımına devam eden İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki bir evi hedef aldı. İsrailli askerler, Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı.