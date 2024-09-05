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İsrail ordusu Cenin'de Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistinlilere yönelik soykırımına devam eden İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki bir evi hedef aldı. İsrailli askerler, Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı.

7 Ekim 2023'ten beri Filistin'de katliam yapan İsrail ordusu, Binyamin Netanyahu'nun emriyle saldırılarını artırarak sürdürüyor. Gazze'yi bombalayan İsrail, bir yandan Batı Şeria'yı da hedef alıyor.

İsrail ordusu Cenin'de Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı - 1. Resim

CENİN'DE FİLİSTİNLİLERİN EVİNİ PATLATTILAR

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine 9 gündür devam ettiği işgal ve baskınlarını takviye güçlerle artırıyor.

Saldırıların devam ettiği kentte İsrail ordusu, Cenin'de bir Filistinlinin evini patlattı. Patlama sonucu bölgeden dumanlar yükseldi.

İsrail ordusu Cenin'de Filistinli bir aileye ait olan evi patlattı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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