İşgalcilerin dost ateşi: İsrail ordusu kendi vatandaşlarını vurdu

İsrail ordusunun Gazze'deki işgal operasyonlarında kendi asker ve vatandaşlarını hedef aldığı bir kez daha ortaya çıktı.

Siyonist ordusu 22 yaşındaki Çavuş Yosef Yehuda Chirak'ın Gazze'nin kuzeyinde öldürüldüğünü açıkladı. Resmî duyuruda, ölüm nedenine ilişkin detaylar verilmezken, Chirak'ın dost ateşiyle vurulmuş olabileceği iddiası soruşturma altında.

Aynı gün yaşanan bir diğer olayda ise, Times of Israel gazetesine göre İsrailli bir kadın olan Dikla Arava, işgalci askerlerin rastgele bir araca ateş açması sonucu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, her iki ölümde de kurbanlara "yanlış teşhis konulduğunu" kabul ederek olayları "trajik hata" olarak duyurdu.

ASKERLERDEN HÜKÜMETE TEPKİ: GÜVENİMİZ YOK

İsrail ordusundaki askerler arasında hükümete duyulan güven giderek azalıyor. CNN World’e konuşan bazı askerler, Netanyahu’nun savaş stratejilerinin yalnızca Filistinliler için değil, İsrailliler için de büyük riskler taşıdığını ifade etti.