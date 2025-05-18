Siyonist ordu kana doymadı! Gazze'nin kuzeyine ve güneyine kara harekatı başladı

Siyonist ordu, Gideon'un Arabaları adı verilen operasyon kapsamında, Gazze'nin çeşitli bölgelerine kara harekatı başlatıldığı açıkladı.

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre, İsrail ordusu yoğun hava saldırılarıyla kara harekatını destekliyor. Sivil yerleşim bölgelerinin yakınlarında patlamalar duyulurken, İsrail’in ırkçı bakanı Smotrich “Gazze’yi, kalıcı olmak üzere işgal ediyoruz. Artık girip çıkmak yok. Esir takası olsa bile çıkmayacağız” dedi.

İsrail güvenlik kabinesi Gazze Şeridi’nde işgali genişletmeyi de hedefleyen saldırı planını onaylamıştı.

Oy birliğiyle kabul edilen söz konusu planının ilk aşamasında, Gazze’de daha fazla bölgenin işgal edilmesi ve “tampon bölgelerin” genişletilmesini kapsıyor. Kara saldırılarıyla ele geçirilen bölgelerden İsrail askerleri geri çekilmeyeceği gibi bu yerlerde işgalini sürdürecek.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca, İsrail Hava Kuvvetleri bir açılış saldırısı başlatarak, Hamas örgütüne ait 670'den fazla hedefi vurdu. Söz konusu saldırıların amacı düşmanın hazırlıklarını bozmak ve kara operasyonuna destek sağlamaktı. Hedef alınan noktalar arasında silah depoları, militanlar, yer altı tünelleri ve tanksavar füze fırlatma noktaları yer aldı. Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi genelinde faaliyet gösteren kara birliklerine sürekli destek vermeye devam ediyor." ifadeleri yer aldı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Hergoz ile görüştü.

ABD BAŞKAN YARDIMCISI ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Vatikan’daki temaslarının ardından planladığı Tel Aviv ziyaretini iptal etti.

BEYT LAHİYA HEDEF ALINDI!

İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya kentindeki El-Manşiya Caddesi'ne hava saldırısı başlattı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, saldırı sırasında bölgeden yoğun patlama sesleri yükseldi.

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