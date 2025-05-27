İşgalden kurtarılan topraklarda 3 ülke bir arada! Laçın Havalimanı açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Azerbaycan’ın işgalden kurtarılan bölgelerinden biri olan Laçın’da inşa edilen yeni havalimanının açılışını gerçekleştirecek. Açılış töreni, 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü yapılacak.

Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı topraklarda inşa edilen üçüncü uluslararası havalimanı Laçın, yarın düzenlenecek törenle kapılarını açıyor.

Tarihi açılışa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif birlikte katılacak.

AZERBAYCAN'IN EN YÜKSEK RAKIMLI HAVALİMANI

Laçın Uluslararası Havalimanı, 1800 metre rakımda yer alıyor ve Azerbaycan’ın en yüksek irtifalı havalimanı olma özelliğine sahip. Zorlu dağlık arazide kayalar oyularak ve bölge düzleştirilerek inşa edilen havalimanı, modern yapısı ve konumuyla dikkat çekmekte.

Ayrıca Laçın Uluslararası Havalimanı; kent merkezine 30 kilometre, Şuşa’ya 70 kilometre ve Kelbecer’e 60 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğindeki pistle donatılan tesis, saatte 200 yolcu kapasitesine sahip bir terminal binasıyla hizmet verecek.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’un 26 Mayıs’ta imzaladığı kararnameyle havalimanına "uluslararası" statü verildi. Böylece Azerbaycan’daki uluslararası havalimanı sayısı 9’a çıktı.

ERDOĞAN, DAHA ÖNCE FUZULİ VE ZENGİLAN'DA DA AÇILIŞ YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de işgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Uluslararası Havalimanı’nın (26 Ekim 2021) ve Zengilan Uluslararası Havalimanı’nın (20 Ekim 2022) açılışlarını Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte yapmıştı.

TURİZM VE TİCARETTE YENİ BİR KAPI

Uzmanlara göre, Laçın Uluslararası Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki ulaşım altyapısında önemli bir iyileşme sağlanması, aynı zamanda turizm ve ticaret alanlarında canlılık oluşturması bekleniyor.