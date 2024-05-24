İspanya, İrlanda ve Norveç bayrakları Ramallah'ta dalgalandı

İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıklaması Batı Şeria'da sevgiyle karşılandı. 3 ülkenin de bayrakları Ramallah Belediye Binası'na asıldı.

İrlanda, Norveç ve İspanya'dan çarşamba günü peş peşe gelen Filistin açıklamaları dünya basınından geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu ülkelerin devlet başkanları Filistin devletini resmen tanıyacaklarını duyurdu.

BAYRAKLAR ASILDI

İsrail ordusunun ablukası altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Belediye binasına, İspanya, İrlanda ve Norveç'e minnettarlıklarını ifade etmek üzere bu ülkelerin bayrakları asıldı.