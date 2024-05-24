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İspanya, İrlanda ve Norveç bayrakları Ramallah'ta dalgalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İspanya, İrlanda ve Norveç bayrakları Ramallah&#039;ta dalgalandı
İrlanda, Norveç, İspanya, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İrlanda, İspanya ve Norveç'in Filistin devletini resmen tanıyacaklarını açıklaması Batı Şeria'da sevgiyle karşılandı. 3 ülkenin de bayrakları Ramallah Belediye Binası'na asıldı.

İrlanda, Norveç ve İspanya'dan çarşamba günü peş peşe gelen Filistin açıklamaları dünya basınından geniş yankı uyandırmıştı. Söz konusu ülkelerin devlet başkanları Filistin devletini resmen tanıyacaklarını duyurdu.

İspanya, İrlanda ve Norveç bayrakları Ramallah'ta dalgalandı - 1. Resim

BAYRAKLAR ASILDI

İsrail ordusunun ablukası altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Belediye binasına, İspanya, İrlanda ve Norveç'e minnettarlıklarını ifade etmek üzere bu ülkelerin bayrakları asıldı.

İspanya, İrlanda ve Norveç bayrakları Ramallah'ta dalgalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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