İspanya sele teslim! Yollar göle döndü, araçlar sürüklendi: Çok sayıda kişi ise mahsur
İspanya’da şiddetli yağışın yol açtığı sel felaketi hayatı felç etti. Madrigueras kasabasında evinde mahsur kalan 102 yaşındaki kadın hayatını kaybederken, 90 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Yoğun yağışın vurduğu bölgelerde yollar göle dönerken, araçlar sularda sürüklendi.
İspanya'nın orta ve doğu bölgelerini şiddetli fırtına ve sağanak yağış vurdu. Kastilya-La Mancha özerk bölgesindeki Albacete'ye bağlı Madrigueras kasabasında etkili olan sağanak yağış, sele yol açtı.
ARAÇLAR GÖLE DÖNEN YOLLARDA SÜRÜKLENDİ
Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar sel suyuna kapılarak sürüklendi. Evler sular altında kaldı. Evinde mahsur kalan 102 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. Kurtarma ekipleri, yaşlı kadını 1 metreden fazla yükselen sel sularının yuttuğu evinin içinde cansız halde buldu.
MAHSUR KALAN 90 KİŞİ KURTARILDI
Ekipler yükselen sular nedeniyle evlerinde mahsur kalan 90 kişiyi ise kurtardı. Madrigueras kasabasında 2.5 saatten kısa bir sürede 140 mm'den fazla yağış almasıyla "olağanüstü şiddetli" derece yağmur görüldü.
İspanya'nın büyük bir bölümünde bugün de hava durumu uyarısı devam ediyor. Devlet meteoroloji ajansı Aemet, değişken hava şartlarının önümüzdeki haftaya kadar sürmesinin beklendiği konusunda uyarıda bulundu.