İspanya'nın Toledo kentinde 68 kişinin hayatını kaybettiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı hızlı tren kazasına ilişkin çarpıcı ses kayıtları ortaya çıktı. Kayıtlara göre Madrid'deki kontrol merkezi, hatta bir trenin hareketsiz kaldığı bildirilmesine rağmen arkadan gelen hızlı trene normal hızda ilerleme talimatı verdi. İki trenin çarpışmasıyla sonuçlanan faciada kontrol merkezinin ihmali mercek altına alındı.

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İspanya’da 68 kişinin hayatını kaybettiği 50’den fazla yolcunun yaralandığı tren kazası esnasında gerçekleşen konuşmaların ses kaydına göre ana istasyondaki teknisyen trenlerden biri hareket edemediğini bildirmesine karşın diğer hızlı trene normal hızda devam et talimatı verdi ve korkunç kaza yaşandı.

İspanya’da dün yerel saat ile 08:54’te iki hızlı trenin çarpışmasıyla yaşanan kazanın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Kazadan önce verilen talimat dikkat çekti

KONUŞMA KAYITLARI YAYINLANDI

İspanya’nın en önemli gazetelerinden El Paris 68 kişinin ölümü 15’i ağır 50’den fazla yolcunun yaralandığı kaza esnasında tren makinistleri ile Madrid Atocha Ana İstasyon birim sorumlusu arasındaki konuşma kayıtlarını yayınladı.

Buna göre, Madrid-Endülüs hattının kontrol noktalarından biri olan Urda Tren İstasyonunda sistem arızası meydana geldi. Bunun sonrasında güzergah boyunda demiryolunda olan bütün trenler durdu. Sistem arızası sebebiyle Urda Tren İstasyonunun görevini Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi devraldı.

İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Kazadan önce verilen talimat dikkat çekti

ARIZAYA RAĞMEN "DEVAM ET" TALİMATI VERİLMİŞ

Ses kayıtlarına göre durmakta olan Iryo treninin makinisti ile Atocha’daki kontrol operatörü arasındaki iki görüşme ve arkadan gelen AVE treninin makinisti ile aynı kontrol operatörü arasındaki bir görüşme yaşandı. Atocha’daki sorumlu teknisyen Iryo treninin 25 kilometre gerisinde olan AVE trenine, protokolde belirtildiği gibi saatte 40 kilometre hız sınırıyla "görüş mesafesi içinde" değil, "normal seyir"e tekrar başlaması talimatını verdi. Bunu, önlerinde hattı tıkayan başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden gerçekleştirdi. Iryo treninin makinisti de "normal sürüşe" devam etme talimatını aldı fakat 7 dakika sonra treni tekrar çalıştıramadığı için hâlâ durduğunu haber verdi. Fakat buna karşın AVE trenine normal hızda devam et emri verildi. Iryo makinistinin halen durduğu bildirimden çarpma anına dek geçen 5 dakikada da herhangi uyarı yapılmadığı için korkunç kaza yaşandı.

El Pais gazetesinde konuşmaların dökümü ise şöyle verildi:

İspanya'da 68 kişinin öldüğü tren faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Kazadan önce verilen talimat dikkat çekti

AVE Makinisti ile Atocha Merkez görüşmesi:

-Evet

-Saat 08.36’da.

-Evet

-2080 numaralı tren makinisti. LZB’yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. Ardından BSL’nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin

-Normal hızda mı?

-Evet.

Iryo ile Atocha Merkez Görüşmesi:

Saat 08.41: Iryo ile ilk görüşme

-Günaydın, Atocha. BSL’de seyir halindeyken sinyal kaybı yaşadım. Önümdeki araç 113 numaralı şeritte 200’ün üzerinde hızla ilerliyor. Ancak sinyali alamadım. Durmuş durumdayım. Urda girişinde.

İspanyada 68 kişinin öldüğü tren faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Kazadan önce verilen talimat dikkat çekti

HEPSİNİN İFADESİ ALINDI

İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında ağır kusuru belirlenen Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde görev yapan bütün çalışanların ifadesi alındı.

Toledo yakınlarındaki tren kazasında bir gün geride kalırken gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdü. İş makinaları ve bine yakın personel aydınlatılan kaza bölgesinde tren vagonlarında ceset ve yaralı aradı.

İspanyada 68 kişinin öldüğü tren faciasında ses kayıtları ortaya çıktı! Kazadan önce verilen talimat dikkat çekti

MAKİNİST DE HAYATINI KAYBETTİ

Helikopter, dron, arama köpekleri dahil bütün imkanlar kullanılırken hayatını kaybeden AVE hızlı trenindeki makinistin Antanio Acedo Meneses olduğu duyuruldu. 36 yaşındaki makinistin dede ve babasının da demiryolu personeli olduğu bu sebeple kendisinin de makinistliği seçtiği kaydedildi. Kazada stajyer makinist David Cabanas’ın öldüğü bildiridli.

Kaza bölgesinde ve Toledo kentinde aileler için irtibat merkezleri kuruldu. Fakat buna karşın İspanya dışında ya da kaza bölgesine uzak olan kaza kurbanlarının yakınları ise sosyal medyadan tanıdıklarına ulaşmak için çağrı yapıyor.

Kazaya karışan firmalardan biri olan Renfe ise Aralık ayına dek Madrid Endülüs tren seferleri için bilet satışını durdurdu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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