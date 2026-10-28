İspanya'da tren kazası! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı var

İspanya'nın Toledo kenti yakınlarında iki trenin çarpışması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu bildirildi.

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İspanya resmi haber ajansı EFE'nin verdiği haberde, sabah yerel saatle 08:54'te (TSİ 10:54) Toledo kenti yakınlarındaki Los Yebenes mevkiinde iki hızlı tren çarpıştı.

EN AZ 10 ÖLÜ VAR

Edinilen bilgilere göre kazada en az 10 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Kazaya, Madrid'den Sevilla'ya hareket eden Renfe şirketine bağlı hızlı tren ile ters yönde seyreden Iryo şirketine ait hızlı trenin çarpışmasının neden olduğu ifade edildi.

İspanyada tren kazası! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı var

İspanyol basınındaki haberlerde, görgü tanıkları çok sayıda yaralı olduğunu ve sağlık ekiplerinin olay yerine geldiğini bildirdi.

İspanyada tren kazası! En az 10 ölü, çok sayıda yaralı var

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferlerinin geçici olarak durdurulduğu duyuruldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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