İspanya'da Gazze diplomasisi: Türkiye köprü olacak!

İspanya’nın başkenti Madrid, Gazze için diplomatik hareketliliğe sahne oluyor. Türkiye, Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu toplantısında masaya oturacak. Filistin devletini tanıyan Avrupa ülkeleriyle aynı masada yer alacak Türkiye, iki devletli çözüm için diplomasi köprüsü kurmaya hazırlanıyor.

Türkiye, Gazze’de süren İsrail saldırılarına ve sivillere yönelik soykırıma karşı diplomasi mücadelesini sürdürmeye devam ediyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Pazar günü İspanya’nın başkenti Madrid'de düzenlenecek olan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi (İİT-AL) Gazze Temas Grubu toplantısına katılacak. Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz

FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELER DE MASADA

Toplantıya, Gazze Temas Grubu üyesi ülkelerin yanı sıra Filistin devletini resmi olarak tanıyan İspanya, Norveç, İrlanda ve Slovenya da katılacak. Toplantının genişletilmiş formatta yapılması planlanırken, iki devletli çözümü destekleyen daha fazla ülkenin davet edilmesi gündemde.

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TÜRKİYE'NİN AKTİF ROLÜ SÜRÜYOR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz yıl 13 Eylül 2024'te Madrid’de düzenlenen ilk Gazze Temas Grubu toplantısına da katılmıştı. Türkiye, o tarihten bu yana hem diplomasi masasında hem de sahada çözüm için aktif rol üstleniyor.

AMAÇ: İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM VE TANINMA

Grubun ana hedefleri arasında, İsrail-Filistin çatışmasında iki devletli çözümün hayata geçirilmesi, Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması ve barış sürecinin yeniden canlandırılması yer alıyor. Grup ayrıca, 2024 BM Genel Kurulu’nda kabul edilen Küresel İttifak girişiminin de öncüleri arasında bulunuyor.