Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Gazzeli Cihad, patlama sesleri altında gazetemize konuştu: Ölmek kurtuluş

Gazzeli Cihad, patlama sesleri altında gazetemize konuştu: Ölmek kurtuluş

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gazzeli Cihad, patlama sesleri altında gazetemize konuştu: Ölmek kurtuluş
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’de doktora yaparken annesini ziyaret etmek için gittiği Gazze’de mahsur kalan Cihad Ebu Sa’da “Dünyada böyle bir savaş örneği yok. Herkes ölüme hazır durumda bekliyor” dedi

YILMAZ BİLGEN - Gazze vahşetinin göbeğinde 18 aydır ölümü soluyan Filistinli Cihad Ebu Sa’da, yaşadığı dehşet dolu günleri gazetemize anlattı. 7 Ekim öncesinde Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsünde doktora yapan Sa’da, hasta annesini ziyarete gittiği Gazze’de mahsur kaldı. En-Nasır Mahallesi’nde bir çadırda hayatta kalmaya çalışan Ebu Sa’da ile patlama sesleri altında görüşebildik...

Evinin tamamen yıkıldığını anlatan Ebu Sa’da “Birçok akrabamı kaybettim. Binlerce ölüme şahitlik ettim. Böyle bir ortamda akıl sağlığını korumak hayatta kalmaktan daha zor. Burada sadece evlerimizi değil, hayallerimizi ve geleceğimizi de yok ettiler. Elektrik, internet ve temiz su yok. Kendimizden vazgeçtik fakat minik yavruların açlık sebebiyle ölümlerini izliyor olmak bambaşka bir işkence şekli. Türkiye’deki çocuklarıma kavuşma ümidi ile yaşıyorum. Sürekli üç çocuğum (Kerim, Emîr ve Abdurrahman) gözümün önünde. Onlar şu an Türkiye’de ve her gün ‘Babam ne zaman dönecek?’ diye annelerine soruyor. Eşim Maha, onlara cevap veremiyor” dedi. Ebu Sa’da “Müslümanlar, vicdan sahibi insanlar Gazze’yi sürekli konuşsun, yazsın. Bu cinayetleri gündemde tutsun ve en azından kalpten dua etsinler. Tayyip Erdoğan bizim Allah’tan sonraki en büyük umudumuz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan isteğim aileme kavuşmak. Lütfen sesimizi duyurun” isteğinde bulundu.

Gazzeli Cihad, patlama sesleri altında gazetemize konuştu: Ölmek kurtuluş - 1. Resim

BU KATLİAMIN ÖRNEĞİ YOK

İsrail’in aradan geçen 18 ayda istediğini alamadığını söyleyen Ebu Sa’da “İsrail, saldırılarına verdiği operasyonun adını sürekli değiştiriyor. Çünkü bu katliamı kutsal bir ajanda ile gerçekleştiriyorlar. Kendi müntesiplerine, destekçilerine mesaj veriyorlar. Netanyahu yönetiminin Gideon’un Arabaları ismini verdiği son bombardıman dalgasında sadece 19 Mayıs günü 100’ü aşkın mazlum katledildi. Esir ABD’li askerin bırakılmasından önce birtakım sözler verilmişti. Ancak ABD’li askerin bırakılmasından sonra şiddet sarmalı daha da büyüdü” diye konuştu. İsrail’in Hamas’tan çok Gazze halkı ile hesap gördüğünü kaydeden Ebu Sa’da “Hastanemiz yok. Su yok. Ekmek yok. Dünyada böyle bir savaş örneği yok. Artık dünyaya ‘Bu katliamı görün, bizi kurtarın’ demekten yorulduk” diye konuştu.

HERKES ÖLÜMÜ BEKLİYOR

Gazze’de neredeyse sağlam evin kalmadığını belirten Ebu Sa’da “Ayakta kalabilen her evde 5-6 aile yaşıyor. İsrail’in her bombası bu yüzden 60-70 kişiyi katlediyor. Çadırlarda da durum aynı. Herkes her an ölüme hazır durumda bekliyor. Bu çığlıklar İsrail’i yakacak. Çok ağır bedel ödeyeceklerini biliyoruz. Biz göremesek de bu soykırımın sorumluları, destekçileri cezalarını görecek. Müslümanlar, vicdan sahibi insanlar, Gazze’yi sürekli konuşsun, yazsın. Bu cinayetleri gündemde tutsun ve en azından kalpten dua etsinler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da deprem oldu mu? 20 Mayıs 2025 son depremler listesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Misilleme kaçınılmaz hale geldi! Sular kaynıyor, diplomatik vize krizi patlak verdi - DünyaCezayir ile Fransa arasında sular kaynıyorNükleer güçler yeniden savaşacak mı? Pakistan ve Hindistan askerlerini kaydırıyor - DünyaPakistan ve Hindistan askerlerini kaydırıyorMısır'da askeri eğitim uçağı düştü: Mürettebat öldü - DünyaÜlke şokta! Eğitim uçağı düştü, kurtulan yokAvrupa ülkelerinden ortak açıklama: İsrail Gazze'ye saldırılarını derhal durdurmalı - DünyaAvrupa ülkelerinden ortak "Gazze" açıklamasıABD-İran müzakerelerinde büyük anlaşmazlık! "Nükleerden asla vazgeçmeyiz" diyerek duyurdular - DünyaABD-İran müzakerelerinde büyük anlaşmazlık!Türk yüzücüler neye uğradıklarını şaşırdı! 'Jaws' gerçek oldu, canlarını zor kurtardılar - DünyaTürk yüzücüler Pasifik'de saldırıya uğradı
Sonraki Haber Yükleniyor...