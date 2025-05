Gazzeli Cihad, patlama sesleri altında gazetemize konuştu: Ölmek kurtuluş

Türkiye’de doktora yaparken annesini ziyaret etmek için gittiği Gazze’de mahsur kalan Cihad Ebu Sa’da “Dünyada böyle bir savaş örneği yok. Herkes ölüme hazır durumda bekliyor” dedi

YILMAZ BİLGEN - Gazze vahşetinin göbeğinde 18 aydır ölümü soluyan Filistinli Cihad Ebu Sa’da, yaşadığı dehşet dolu günleri gazetemize anlattı. 7 Ekim öncesinde Sakarya Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Enstitüsünde doktora yapan Sa’da, hasta annesini ziyarete gittiği Gazze’de mahsur kaldı. En-Nasır Mahallesi’nde bir çadırda hayatta kalmaya çalışan Ebu Sa’da ile patlama sesleri altında görüşebildik...

Evinin tamamen yıkıldığını anlatan Ebu Sa’da “Birçok akrabamı kaybettim. Binlerce ölüme şahitlik ettim. Böyle bir ortamda akıl sağlığını korumak hayatta kalmaktan daha zor. Burada sadece evlerimizi değil, hayallerimizi ve geleceğimizi de yok ettiler. Elektrik, internet ve temiz su yok. Kendimizden vazgeçtik fakat minik yavruların açlık sebebiyle ölümlerini izliyor olmak bambaşka bir işkence şekli. Türkiye’deki çocuklarıma kavuşma ümidi ile yaşıyorum. Sürekli üç çocuğum (Kerim, Emîr ve Abdurrahman) gözümün önünde. Onlar şu an Türkiye’de ve her gün ‘Babam ne zaman dönecek?’ diye annelerine soruyor. Eşim Maha, onlara cevap veremiyor” dedi. Ebu Sa’da “Müslümanlar, vicdan sahibi insanlar Gazze’yi sürekli konuşsun, yazsın. Bu cinayetleri gündemde tutsun ve en azından kalpten dua etsinler. Tayyip Erdoğan bizim Allah’tan sonraki en büyük umudumuz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızdan isteğim aileme kavuşmak. Lütfen sesimizi duyurun” isteğinde bulundu.

BU KATLİAMIN ÖRNEĞİ YOK

İsrail’in aradan geçen 18 ayda istediğini alamadığını söyleyen Ebu Sa’da “İsrail, saldırılarına verdiği operasyonun adını sürekli değiştiriyor. Çünkü bu katliamı kutsal bir ajanda ile gerçekleştiriyorlar. Kendi müntesiplerine, destekçilerine mesaj veriyorlar. Netanyahu yönetiminin Gideon’un Arabaları ismini verdiği son bombardıman dalgasında sadece 19 Mayıs günü 100’ü aşkın mazlum katledildi. Esir ABD’li askerin bırakılmasından önce birtakım sözler verilmişti. Ancak ABD’li askerin bırakılmasından sonra şiddet sarmalı daha da büyüdü” diye konuştu. İsrail’in Hamas’tan çok Gazze halkı ile hesap gördüğünü kaydeden Ebu Sa’da “Hastanemiz yok. Su yok. Ekmek yok. Dünyada böyle bir savaş örneği yok. Artık dünyaya ‘Bu katliamı görün, bizi kurtarın’ demekten yorulduk” diye konuştu.

HERKES ÖLÜMÜ BEKLİYOR

Gazze’de neredeyse sağlam evin kalmadığını belirten Ebu Sa’da “Ayakta kalabilen her evde 5-6 aile yaşıyor. İsrail’in her bombası bu yüzden 60-70 kişiyi katlediyor. Çadırlarda da durum aynı. Herkes her an ölüme hazır durumda bekliyor. Bu çığlıklar İsrail’i yakacak. Çok ağır bedel ödeyeceklerini biliyoruz. Biz göremesek de bu soykırımın sorumluları, destekçileri cezalarını görecek. Müslümanlar, vicdan sahibi insanlar, Gazze’yi sürekli konuşsun, yazsın. Bu cinayetleri gündemde tutsun ve en azından kalpten dua etsinler” ifadelerini kullandı.