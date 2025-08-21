Japonya sularında felaket! ABD'ye ait savaş gemisi cayır cayır yandı

ABD Donanmasının açıklamasına göre, eyaletin Uruma bölgesindeki White Beach askeri limanına demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans'ta dün yerel saatle 16.00'da çıkan yangın, bu sabah yerel saatle 04.00'te söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) güçleri de destek verdi.

Olay esnasında iki ABD donanma personeli hafif yaralandı ve gemide tedavi edildi. Devlet televizyonu NHK'nin yayımladığı görüntülerde geminin pruvasından uzun süre siyah duman yükseldiği görüldü.

''SÖNDÜRÜLMESEYDİ ADA SAKİNLERİ FELAKETİ YAŞAYACAKTI''

Okinawa Valisi Tamaki Denny, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, söndürülmemesi halinde yangının "ada sakinlerine yönelik büyük bir felakete" yol açabileceğini belirtti.

Kyodo ajansı haberinde ise yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

ABD Donanmasının internet sitesine göre, USS New Orleans gemisi, güvertesinde aynı anda iki Osprey nakliye uçağını kalkış ve iniş için taşıyabiliyor.