Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Japonya sularında felaket! ABD'ye ait savaş gemisi cayır cayır yandı

Japonya sularında felaket! ABD'ye ait savaş gemisi cayır cayır yandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Japonya sularında felaket! ABD&#039;ye ait savaş gemisi cayır cayır yandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri limana demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans'ta dün çıkan yangın 12 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

ABD Donanmasının açıklamasına göre, eyaletin Uruma bölgesindeki White Beach askeri limanına demirleyen ABD'ye ait savaş gemisi USS New Orleans'ta dün yerel saatle 16.00'da çıkan yangın, bu sabah yerel saatle 04.00'te söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına Japonya Sahil Güvenliği (Kaiho) ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) güçleri de destek verdi.

Japonya sularında felaket! ABD'ye ait savaş gemisi cayır cayır yandı - 1. Resim

Olay esnasında iki ABD donanma personeli hafif yaralandı ve gemide tedavi edildi. Devlet televizyonu NHK'nin yayımladığı görüntülerde geminin pruvasından uzun süre siyah duman yükseldiği görüldü.

''SÖNDÜRÜLMESEYDİ ADA SAKİNLERİ FELAKETİ YAŞAYACAKTI''

Okinawa Valisi Tamaki Denny, yaptığı açıklamada, olaydan duyduğu derin üzüntüyü dile getirerek, söndürülmemesi halinde yangının "ada sakinlerine yönelik büyük bir felakete" yol açabileceğini belirtti.

Japonya sularında felaket! ABD'ye ait savaş gemisi cayır cayır yandı - 2. Resim

Kyodo ajansı haberinde ise yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

ABD Donanmasının internet sitesine göre, USS New Orleans gemisi, güvertesinde aynı anda iki Osprey nakliye uçağını kalkış ve iniş için taşıyabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yolun karşısına geçecekti... Bir anlık hatası küçük çocuğu canından ediyordu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Telefon çalan hırsızı arabayla ezdi! O anlar çok konuşuldu - DünyaTelefon çalan hırsızı arabayla ezdi4 kişilik ailesini katletmişti! ABD’deki dehşet evinde kan donduran detaylar ortaya çıktı - DünyaDehşet evinde kan donduran detaylarVahşetin bu kadarına da pes! Kan ve gözyaşı birbirine karıştı... İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere saldırdı - DünyaYardım bekleyen aileden geriye onlar kaldıZelenskiy, Putin'le görüşmek için şartını açıkladı! Görüşme için Türkiye'yi işaret etti - DünyaGörüşme için Türkiye dahil 3 ülkenin ismini andıTrump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadı, ülkeleri birbirine karıştırdı - DünyaTrump’tan tarihi gaf! Duyanlar kulaklarına inanamadıAVM'de yürüyen merdiven dehşeti! 2 yaşındaki çocuğun kolu koptu - DünyaAVM'de yürüyen merdiven dehşeti!
Sonraki Haber Yükleniyor...