İsrail, Gazze'ye kalıcı işgal saldırıları başlattı! Havadan ve karadan vurdular, yüzlerce ölü ve yaralı var

ABD'den ümidini kesen terör devleti İsrail, Gazze'yi kalıcı olarak işgal etmek üzere kara ve hava saldırıları başlattı. Sabah saatlerinden itibaren devam eden saldırılarda en az 140 Filistinli sivil hayatını kaybederken, yüzlercesi de yaralandı. AB "uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali" diyerek saldırıları kınarken, İsrail bir tahliye emri daha verdi. İşte dakika dakika bölgedeki son gelişmeler...

Canlı Anlatım Özeti İSRAİL'DEN TAHLİYE EMRİ: YİNE VURACAKLAR!

EN AZ 140 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

AB: ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN AÇIKÇA İHLALİ

İSRAİL, GAZZE'YE KARA SALDIRILARI BAŞLATTI

İSRAİL'İN KALICI İŞGAL PLANI

18.05.2025 21:30

İSRAİL'DEN TAHLİYE EMRİ: YİNE VURACAKLAR!

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşayan Filistinliler zorunlu göçe maruz kalmaya devam ediyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "el-Karara bölgesi (Han Yunus), es-Salka Belediyesi (Deyr el-Belah), Deyr el-Balah'ın güneyi ve el-Caferavi, Es-Suvar ve Ebu Hadab (Deyr el-Balah) ve es-Satar'da (Han Yunus) yaşayan Gazze Şeridi sakinlerine… Bu saldırıdan önce son bir uyarıdır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, Filistinlilere, sık sık saldırılara maruz kalmasına rağmen "insani" bölge olarak sınıflandırdığı, Gazze Şeridi'nin batı kesiminde el-Mevasi olarak bilinen bölgelere göç etme çağrısı yapılarak, "Roket atılan her bölgeye büyük bir şiddetle saldıracağız." ifadeleri kullanıldı.

18.05.2025 21:00

EN AZ 140 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, sivilleri hedef alan saldırılarını sürdüren İsrail, son olarak Gazze'nin kuzeyindeki Es-Saftavi Mahallesi'nde Filistinli grubu hedef aldı. Saldırıda 8 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de ağır yaralandı.

Sabah saatlerinden bu yana en az 140 kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu yüzlerce kişi yaralandı.

İsrail ordusu, saldırılarda, yerleşim yerleri, sivillerin toplandığı yerler ve yerinden edilenlerin barındığı çadırları hedef aldı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ettirdiği Gazze'ye yönelik saldırılarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu ziyaretiyle birlikte daha da yoğunlaştırdı.

18.05.2025 20:00

AB: ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN AÇIKÇA İHLALİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, İsrail'in hafta sonu boyunca Gazze'de sürdürdüğü saldırılarının sivil kayıplara yol açtığını, hastane ve sağlık personelini hedef aldığını belirterek, uluslararası hukukun açıkça ihlali olan bu durumun sona ermesi gerektiğini bildirdi.

Lahbib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlayan saldırıları hafta sonu birçok sivili öldürdü, hastaneleri ve sağlık personelini hedef aldı. Bu, uluslararası insancıl hukukun açıkça ihlali" değerlendirmesini yaptı.

Bu durumun derhal sona ermesi gerektiğini vurgulayan Lahbib, yarın başlayacak ve iki gün sürecek 4. Avrupa İnsani Forumu'nda konunun ele alınacağını aktardı.

Brüksel'de düzenlenecek foruma BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, BM Dünya Gıda Programı Direktörü Cindy McGain ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini gibi isimlerin katılması öngörülüyor.

18.05.2025 19:00

İSRAİL, GAZZE'YE KARA SALDIRILARI BAŞLATTI

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları" ismi verilen plan kapsamında Gazze'deki bazı bölgelere kara saldırıları başlatıldığı kaydedildi.

Söz konusu saldırılara hem muvazzaf hem de yedek askerlerin katıldığı belirtilen açıklamada, "Gideon'un Savaş Arabaları kapsamında Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde kapsamlı kara harekatı başladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği belirtildi.

Söz konusu saldırı planı 4 Mayıs'ta İsrail güvenlik kabinesi tarafından onaylanmıştı.

18.05.2025 18:00

İSRAİL'İN KALICI İŞGAL PLANI

İsrail, ABD Başkanı Trump'ın 13-16 Mayıs'ta Körfez ülkelerine ziyaretinin ardından Gazze'de işgali genişletip kalıcı hale getirecek ve Filistinlileri şeridin güneyine sürecek saldırılar için harekete geçmeyi planladığını açıklamıştı.

İsrail basını, 3 aşamadan oluşan planın birinci aşamasında hazırlıklar yapılacağı, ikinci aşamasında yoğun hava saldırılarının düzenleneceği ve üçüncü aşamasında kara saldırılarının başlayacağını kaydetmişti.

İsrail ordusu, cumayı cumartesiye bağlayan gece, söz konusu plan kapsamında hava saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

Önceki kara saldırılarından farklı olarak, Gazze Şeridi'nde geniş bir alanı işgal altında tutan İsrail ordusunun yeni saldırı düzenlediği bölgelerden çıkmayacağına işaret edilmişti.

Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 70'i Filistinliler için "yasak bölge" ilan edilmiş durumda.

Yer: Gazze