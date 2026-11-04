Vedat Muriqi'den Liverpool zaferi sözleri: "Fenerbahçe büyüklüğü budur!"

Fenerbahçeli futbolcular Vedat Muriqi ve Mason Greenwood, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u iki kez geriden gelerek mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı. Takım olarak zor günlerden geçtikleri bir dönemde dönüm noktası olabilecek bir galibiyet aldıklarını kaydeden Vedat, "Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur." dedi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u 3-2'lik skorla deviren Fenerbahçe'de oyuncular Vedat Muriqi ve Mason Greenwood, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE BÜYÜKLÜĞÜ BUDUR!"

Zor günlerden geçtiklerini ve Liverpool gibi bir takıma karşı önemli bir zafer elde ettiklerini belirten Vedat Muriqi, "Çok mutlu olduğunu belirten Muriqi, "Çok mutluyum. Golüm taraftarlarımıza armağan olsun. Zor zamanlar geçiriyoruz. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu gösterdik. Herkes hissetmiştir, maça inanılmaz başladık. Direkten dönen topumuz vardı, şanssız bir gol yedik, başardık, geri döndük. Fenerbahçe büyüklüğü budur. Herkese canı gönülden teşekkür ederim. Bu galibiyet, inşallah bu sezonun dönüm noktası olur." diye konuştu.

"ANA HEDEFİMİZ SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU"

Ana hedeflerinin Süper Lig olduğunu ancak Şampiyonlar Ligi'nde de daha ileriye gitmek istediklerini söyleyen Kosovalı yıldız, "Geçen hafta Slavia'ya karşı 2-0 öndeyken talihsiz bir beraberlik aldık. Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 5 puanımız var, önümüzde Shakhtar ve LASK var. Bizim ana hedefimiz Süper Lig şampiyonluğu ama Şampiyonlar Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Mason Greenwood

"KAZANACAĞIMIZI HİSSEDİYORDUM"

Takım halinde çok iyi bir mücadele ortaya koyduklarını kaydeden Greenwood, "Takım olarak çok iyi bir performans sergiledik. Hiç pes etmedik. Yenikken bile maçı kazanacağımızı hissediyordum. Kuyt'ı, teknik ekibi, oyuncuları ve taraftarları tebrik ediyorum. Bu maçta birlikte mücadele edip acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Geride durdurursak şansımız olacağını biliyorduk. Böyle de oldu!" şeklinde konuştu.

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