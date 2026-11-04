SpaceX’ten dev 5G hamlesi! Qualcomm ile güçlerini birleştirdi

SpaceX, Starlink Mobile’ın ABD genelinde kurmayı planladığı karasal 5G ağı için Qualcomm ile işbirliği yaptı. 2027’de başlaması hedeflenen proje kapsamında on binlerce baz istasyonu kurulacak. Yeni altyapı, şirketin ABD’de mobil operatör olma hedefinde önemli bir adım olacak.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Qualcomm'dan yapılan açıklamada, şirketin Starlink Mobile'ın karasal baz istasyonlarını desteklemek üzere Dragonwing Hücresel Altyapı platformlarını sağlayacağı bildirildi.

Açıklamada, ağın yüksek kapasiteli Massive MIMO kablosuz iletişim teknolojisini enerji verimli işlem altyapısıyla bir araya getireceği belirtildi.

2027'DE ON BİNLERCE SAHA KURULACAK

SpaceX'in ABD genelindeki ağ kurulum çalışmalarına 2027'de başlamayı ve çok yıllı anlaşma kapsamında on binlerce saha kurmayı planladığı aktarıldı.

Dragonwing teknolojisiyle desteklenecek altyapının farklı frekans bantlarında ve birden fazla kurulum aşamasında kullanılabilecek esnek bir ağ temeli sağlayacağı ifade edildi.

6G VİZYONUNA DA KATKI SAĞLAYACAK

Karasal 5G ağına odaklanan işbirliğinin, SpaceX ve Qualcomm'un yapay zeka odaklı 6G altyapısına yönelik daha geniş kapsamlı vizyonu doğrultusunda ticari bir adım niteliği taşıdığı vurgulandı.

STARLINK MOBİL OPERATÖRE DÖNÜŞMEYİ HEDEFLİYOR

SpaceX, ekimde ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu içeren ülke çapında bir lisans portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

Şirket, söz konusu anlaşmanın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağını bildirmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala