Telefon çalan hırsızı arabayla ezdi! O anlar çok konuşuldu
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Brezilya'nın Vila Velha kentinde kaldırımda bekleyen bir kadının telefonunu çalan bisikletli hırsız, kadının erkek arkadaşı tarafından arabayla ezildi. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken görüntüler sosyal medyada çok kez tıklandı.
Brezilya'nın Vila Velha kenti ilginç anlara sahne oldu. Kaldırımda bekleyen genç kadının elinden telefonunu kapan bisikletli hırsız, kadının erkek arkadaşı tarafından arabayla sıkıştırıldı.
TOPALLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI
Saniyeler içinde gerçekleşen olayda bisiklet aracın altında kalırken, hırsız topallayarak kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin de dahil olmasıyla bir kavşakta sıkıştırılan şüpheli öldüresiye dövüldü.
''TAMAMEN REFLEKS...''
Kadının erkek arkadaşı, hırsızın silahlı olduğunu vurgulayarak "İlk aklıma gelen şey kaçmasını engellemekti. Tamamen refleksle arabayı sürdüm." dedi. Olayda ağır yaralanan hırsız hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Zeynep Erdivanlı