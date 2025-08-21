Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Telefon çalan hırsızı arabayla ezdi! O anlar çok konuşuldu

Telefon çalan hırsızı arabayla ezdi! O anlar çok konuşuldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dünya Haberleri

Brezilya'nın Vila Velha kentinde kaldırımda bekleyen bir kadının telefonunu çalan bisikletli hırsız, kadının erkek arkadaşı tarafından arabayla ezildi. O anlar bir güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken görüntüler sosyal medyada çok kez tıklandı. 

Brezilya'nın Vila Velha kenti ilginç anlara sahne oldu. Kaldırımda bekleyen genç kadının elinden telefonunu kapan bisikletli hırsız, kadının erkek arkadaşı tarafından arabayla sıkıştırıldı.  

Telefon çalan hırsızı arabayla ezdi! O anlar çok konuşuldu - 1. Resim

TOPALLAYARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Saniyeler içinde gerçekleşen olayda bisiklet aracın altında kalırken, hırsız topallayarak kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin de dahil olmasıyla bir kavşakta sıkıştırılan şüpheli öldüresiye dövüldü. 

Telefon çalan hırsızı arabayla ezdi! O anlar çok konuşuldu - 2. Resim

''TAMAMEN REFLEKS...''

Kadının erkek arkadaşı, hırsızın silahlı olduğunu vurgulayarak "İlk aklıma gelen şey kaçmasını engellemekti. Tamamen refleksle arabayı sürdüm." dedi. Olayda ağır yaralanan hırsız hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

