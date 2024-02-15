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    • İspanya'da rezil görüntüler! LGBT lobisi küçük çocukları hedef aldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İspanya&#039;da rezil görüntüler! LGBT lobisi küçük çocukları hedef aldı

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Avrupa'da günden güne yayılan LGBT sapkınlığı son olarak çocukları hedef aldı. İspanya'da çekilen görüntüler sapkınlığın geldiği noktayı gözler önüne serdi. İspanya'nın Torrevieja şehrinde düzenlenen sözde karnavalda küçük kız çocukları ağır makyajlar ve iç çamaşırlarıyla dans ettirildi. Küçük kız çocukları, cinsel obje olarak gösterilip LGBT bayraklarıyla sokaklarda dolaştırıldı. Görüntüler büyük tepki çekti.

    LGBT lobisi Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. Küresel sermayenin de desteğini alan LGBT lobisi, son olarak reşit olmayan çocukları hedef aldı.

    Geçtiğimiz günlerde İspanya'da gerçekleştirilen Torrevieja 'karnavalı'nda skandal görüntüler yer aldı. 18 gün süren 'karnaval'da çocukların geçit töreni ise büyük tepki çekti. Her yıl gerçekleşen 'karnavalda' pedofili skandalı yaşandı.

    Osadía topluluğu tarafından düzenlenen LGBT geçit töreninde ağır makyaj yapılan ilkokul çağındaki küçük kız çocukları cinsel obje olarak gösterilip sokaklarda dolaştırıldı.

    Torrevieja kentinde düzenlenen sözde karnavalda, çocuklar bir cinsel obje gibi sunuldu. Ağır makyajlarla 'sergilenen' küçük yaştaki kız çocuklarının ellerine de LGBT bayrakları verildi.

    İnternette hızla yayılan görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Çok sayıda internet kullanıcısı görüntülere tepki gösterdi.

    Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Dünya > İspanya'da rezil görüntüler! LGBT lobisi küçük çocukları hedef aldı
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