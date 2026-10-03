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Dünya

İspanya'da sel felaketi: 1 kişi öldü, 90 kişi kurtarıldı

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İspanya'nın doğusundaki Albacete kentine bağlı Madrigueras ilçesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 102 yaşında bir kadın hayatını kaybetti, mahsur kalan 90 kişi kurtarıldı.

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İspanya'nın doğusunda iki gündür etkisini gösteren yağışlar can ve mal kaybına neden oldu.

Valensiya, Katalonya ve Kastilya La Mancha bölgelerinde etkili olan sağanakta metrekareye 200 kilograma varan yağış düştü. Albacete'ye bağlı Madrigueras ilçesi selden en çok etkilenen yer oldu.

YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yerel yönetim ve Jandarma kurumlarından yapılan açıklamada, evini 1 metreye kadar su basan 102 yaşındaki bir kadının hayatını kaybettiği açıklandı. Yetkililer ayrıca bölgede mahsur kalan 90 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Öte yandan Valensiya bölgesinde eğitime ara verilmesi nedeniyle 400 binden fazla öğrenci okula gidemedi.

Yağışların ulaşımı da olumsuz etkilediği, bazı yolların trafiğe kapandığı, tren seferlerinde aksamalar yaşandığı duyuruldu.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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