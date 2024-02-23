İspanya'da Valencia cehennemi! 'Küle dönen 14 katlı binada sağ çıkan olmayacak'

İspanya cehennemi yaşıyor... Valencia kentinde bulunan 14 katlı binada çıkan yangında bilanço giderek ağırlaşıyor. Yetkililer binada mahsur kalanların hiçbirinin sağ olmadıklarını düşündüklerini açıkladı. İtfaiye ekipleri küle dönen binada cansız beden aramaya başlayacak.

İspanya’nın Valencia kenti resmen cehennemi yaşıyor... Şehirin Campanar Mahallesi’ndeki 14 katlı bir binada geçtiğimiz günlerde çıkan yangında bilanço giderek ağırlaşıyor. Yetkililer yangın sonrasında kurtulan kişinin olmadığını duyurdu.

BİNADA HAYATTA KALAN YOK

Valencia bölgesi acil servis yetkilisi Jorge Suarez Torres dün gazetecilere yaptığı açıklamada, faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Torres, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralanma nedeniyle tedavi altına alındığını aktarmıştı. Yetkililerden bugün gelen açıklamaya göre binada yaşayan 14 kişi daha kayıp. Yetkililer bu kişilerin hayatta olduğu düşünmüyor.

İtfaiyeciler bugün harap olmuş apartmana girdiklerinde 14 ceset daha bulmayı bekliyorlar.

TURİSTLERİN DE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

İspanya devlet televizyonu, 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı binanın küle döndüğünü, söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibinin yer aldığını ifade etti. 400'den fazla sakinin yaşadığı binada mahsur kalan insanların arasında turistlerin de olduğu düşünülüyor.

Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi. Valencia Endüstri Mühendisleri Odası (COGITI) Başkan Yardımcısı Esther Puchades, binanın dış cephesinde "son derece yanıcı poliüretan kaplama" olması nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Dün akşam çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sarmış, bina sakinleri balkonlarda kurtarılmayı beklemişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, alevler bitişikteki diğer binaya da sıçramıştı. Yetkililer yangında 7 kişinin yaralandığını belirterek çok sayıda kişinin de kurtarıldığını açıklamıştı.