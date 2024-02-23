Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Dünya > İspanya'da Valencia cehennemi! 'Küle dönen 14 katlı binada sağ çıkan olmayacak'

    İspanya'da Valencia cehennemi! 'Küle dönen 14 katlı binada sağ çıkan olmayacak'

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Valencia, Yangın, Felaket, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İspanya cehennemi yaşıyor... Valencia kentinde bulunan 14 katlı binada çıkan yangında bilanço giderek ağırlaşıyor. Yetkililer binada mahsur kalanların hiçbirinin sağ olmadıklarını düşündüklerini açıkladı. İtfaiye ekipleri küle dönen binada cansız beden aramaya başlayacak.

    İspanya’nın Valencia kenti resmen cehennemi yaşıyor... Şehirin Campanar Mahallesi’ndeki 14 katlı bir binada geçtiğimiz günlerde çıkan yangında bilanço giderek ağırlaşıyor. Yetkililer yangın sonrasında kurtulan kişinin olmadığını duyurdu.

    BİNADA HAYATTA KALAN YOK

    Valencia bölgesi acil servis yetkilisi Jorge Suarez Torres  dün gazetecilere yaptığı açıklamada, faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Torres, aralarında 7 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 14 kişinin ise çeşitli derecelerde yaralanma nedeniyle tedavi altına alındığını aktarmıştı. Yetkililerden bugün gelen açıklamaya göre binada yaşayan 14 kişi daha kayıp. Yetkililer bu kişilerin hayatta olduğu düşünmüyor.

    İspanya'da Valencia cehennemi! 'Küle dönen 14 katlı binada sağ çıkan olmayacak' - 1. Resim

    İtfaiyeciler bugün harap olmuş apartmana girdiklerinde 14 ceset daha bulmayı bekliyorlar.

    TURİSTLERİN DE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

    İspanya devlet televizyonu, 130'dan fazla dairenin bulunduğu 14 katlı binanın küle döndüğünü, söndürme çalışmalarında 22 itfaiye ekibinin yer aldığını ifade etti. 400'den fazla sakinin yaşadığı binada mahsur kalan insanların arasında turistlerin de olduğu düşünülüyor.

    İspanya'da Valencia cehennemi! 'Küle dönen 14 katlı binada sağ çıkan olmayacak' - 2. Resim

    Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucu gece saatlerine doğru söndürülebildi. Valencia Endüstri Mühendisleri Odası (COGITI) Başkan Yardımcısı Esther Puchades, binanın dış cephesinde "son derece yanıcı poliüretan kaplama" olması nedeniyle yangının çok hızlı yayıldığını belirtti.

    İspanya'da Valencia cehennemi! 'Küle dönen 14 katlı binada sağ çıkan olmayacak' - 3. Resim

    NE OLMUŞTU?

    Dün akşam çıkan yangın kısa sürede büyüyerek binanın tamamını sarmış, bina sakinleri balkonlarda kurtarılmayı beklemişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, alevler bitişikteki diğer binaya da sıçramıştı. Yetkililer yangında 7 kişinin yaralandığını belirterek çok sayıda kişinin de kurtarıldığını açıklamıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Türkiye karşıtı eski Avusturya Başbakanı Kurz hapis cezasına çarptırıldı - DünyaEski Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'a hapis cezasıABD'den Netanyahu'nun planına cevap: Gazze'nin işgaline karşıyız - DünyaABD: Netanyahu'nun Gazze planına karşıyızABD'den Rusya'ya 'Navalny' tehdidi: Uygulanan yaptırımlar sadece başlangıç - DünyaABD'den Rusya'ya 'Navalny' tehdidiAlmanya Başbakanı Scholz'a İsrail'in soykırım suçuna yardım etmekten suç duyurusu! - Dünyaİsrail'e silah satışına onay veren Scholz'a suç duyurusuDöviz krizindeki Mısır resmen duyurdu! Turistik sahil kasabası 35 milyar dolara BAE'ye satıldı - DünyaTuristik sahil kasabası 35 milyar dolara BAE'ye satıldıResmen yeniden işgalin itirafı! Netanyahu'nun savaş sonrası skandal Gazze planı ortaya çıktı - DünyaResmen yeniden işgalin itirafı!Yemen'de on binler Gazze için yürüdü: Boykot çağrımızı yeniliyoruz - DünyaYemen'de on binlerce kişi Gazze için yürüdü