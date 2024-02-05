İsrail askerleri, Filistinli çocuğu öldürdü

Gazze'de binlerce kişiyi öldüren İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de bugün Filistinli bir çocuğu öldürdü. O anlara ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusunun zulmü, diğer yandan Batı Şeria'da da Filistinlilere göz açtırmıyor.

GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜRDÜLER

İsrail güçleri bugün işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan bir yerleşim yerinin girişinde bir Filistinli çocuğu öldürdü. İsrail, Filistinli çocuğun "bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu" iddiasıyla ateş açılarak vurulduğunu bildirdi. O anlara ilişkin kamera kayıtları da ortaya çıktı.

GAZZE'DE 27 BİNDEN FAZLA MASUMU KATLETTİLER

Öte yandan İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 478’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 835’e yükseldi.