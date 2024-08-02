İsrail ateşkes ve esir takası için Kahire'ye heyet gönderecek

İsrail'in Hamas ile ateşkes ve esir takası konusunda masaya oturmak için Mısır'a heyet göndereceği belirtildi. Hamas'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Gazze'de ateşkes ve Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasını müzakere etmek üzere heyetini cumartesi ya da pazar günü Kahire'ye göndereceği bildirildi.

İSRAİL HEYETİ HAZIR, HAMAS SESSİZ

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail heyeti, Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması dolaylı müzakereleri için 3 Ağustos Cumartesi veya pazar günü Kahire'ye gidecek.

Hamas'tan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından Netanyahu'nun 1 Ağustos akşamı İsrail istihbarat direktörleriyle yaptığı toplantı sert tartışmalar ve sözlü atışmalarla geçti.

Toplantıda, Netanyahu'nun anlaşmaya eklemek istediği yeni maddeleri değerlendiren taraflar, bunları nasıl formüle edebileceğini, Gazze'de anlaşma sağlanarak İsrail'in kuzeyinde Lübnan ile diplomatik bir çözümün uygulanmasını değerlendirmeye çalıştı.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın toplantıda, "Benim hissettiğim Başbakan masadaki taslak teklifi istemiyor, eğer durum buysa lütfen bize bildirin." dediği iddia edildi.

Dış istihbarat teşkilatı Mossad Direktörü David Barnea'nın da "Bir anlaşma var, eğer ertelersek bu şansı kaçırırız. Bunu kabul etmeliyiz." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Netanyahu'nun ise istihbarat şeflerine "Ağırdan alıyorsunuz. Nasıl müzakere yapılır bilmiyorsunuz. Benim laflarımı ağzıma tıkıyorsunuz. Başbakan'a baskı yapacağınıza, (Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya) Sinvar'a baskı yapın." diye sesini yükselttiği öne sürüldü.

Güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililer, hararetli tartışmaların ardından "Netanyahu'nun bu dönemde anlaşma istemediğini ve Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden vazgeçtiğini" söyledi.

NETANYAHU'NUN OFİSİ HABERLERİ YALANLADI

İsrail Başbakanlık Ofisi, yaptığı açıklamada Kanal 12'nin haberinin gerçeği yansıtmadığını, Mossad Direktörü'nün bir anlaşmanın hazır olduğunu ve bunu kabul etmek gerektiğini söylemediğini belirtti.

Ofis, Hamas'ın "İsrail'in saldırılarının kalıcı şekilde durması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi" talebinden vazgeçmediğini ileri sürdü.

Netanyahu'nun ofisi, anlaşmaya yeni maddeler ekleyenin ise Hamas olduğunu ileri sürdü.

İSRAİLLİ ESİR AİLELERİ NETANYAHU'YA TEPKİLİ

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esir ailelerinin bir araya geldiği çatı oluşum da yaptığı yazılı açıklamada, çıkan haberlerin Netanyahu'nun hazırladığı anlaşmadan kendisinin çekildiğini ortaya koyduğunu savundu.

Açıklamada, İsrail müzakere heyetinden ve istihbarat teşkilatlarının liderlerinden müzakerelere kimin engel olduğu konusunda kamuoyunu bilgilendirmeleri talep edildi.

İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, güvenlik teşkilatı ve müzakereleri yürüten istihbarat teşkilatları anlaşma yapılması yönünde görüş bildirmişti.

Buna karşın Netanyahu'nun, hükümetindeki aşırı sağcı koalisyon ortaklarının baskısı karşısında anlaşmaya yanaşmadığı ifade edilmişti.

Esir takası müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği belirtilirken Netanyahu, İsrail'in Mısır-Gazze sınır hattı Philadelphia Koridoru isimli bölgeyi kontrol edeceği, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin kuzeye dönerken denetleneceği gibi maddeleri yeni ön şartlar olarak açıklamıştı.

Basına yansıyan haberlere göre, İsrail'in anlaşmaya getirdiği yeni şartlar arasında, esir takası mutabakatı sırasında İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nde kalmaya devam etmesi yer alıyor.

Metinde ayrıca Gazze'yi ikiye ayıran Netzarim Koridoru'nda da İsrail askerlerinin kontrolünün ardından Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmesi şartı da bulunuyor.

Taraflar arasında esir takası mutabakatı için planlanan ikinci ve üçüncü safhalara geçişte yaşanabilecek anlaşmazlık veya uygulamada başarısızlık yaşanması halinde İsrail ordusunun Gazze'deki saldırılarına yeniden başlaması için uluslararası garanti talep ediliyor.

İsrail ayrıca anlaşma imzalanmadan önce Gazze'deki canlı İsrailli esirlerin listesini istiyor.